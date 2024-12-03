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涉持刀搶錢未得逞劃傷小黃司機 男子遭判3年10月

中央社／ 新竹縣3日電

林姓男子日前從桃園搭計程車新竹縣，持刀強盜司機，但司機僅有新台幣100元，林男氣得以刀劃傷司機逃逸，新竹地院依攜帶凶器強盜未遂罪判處有期徒刑3年10月。

新竹地方法院判決書指出，林姓男子在去年3月11日於桃園市搭計程車到新竹縣湖口鄉，卻從後座持刀抵住司機脖子，司機發現後立即用手抓住刀，林男要求司機停車、手放開。

判決書表示，林男甚至脅迫司機說「手再過來就要劃下去了、身上是否有錢」等，司機心生畏懼導致不能抗拒順應林男，並拿出100元給林男，但林男未拿錢，最後林男用手中的刀子劃傷司機後，下車逃逸，強盜未遂。

法官審酌，林男曾犯施用毒品、槍砲等前科紀錄，素行不佳，且正值壯年，不思正當途徑賺取財物，而林男明知刀子為具有高度危險性的物品，竟持刀犯行，危害社會治安，對於被害人個人生活、身心健康及財產安全均造成損害。

法官指出，林男坦承傷害犯行，但因被害人無和解意願而未能彌補損害，依攜帶凶器強盜未遂罪判處3年10月徒刑。可上訴。

強盜 新竹 計程車

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