台中男穿德軍服大街前進突刺 警明知玩具槍還送辦…法院不罰

台中何姓男子不明原因穿著德國軍服，並持玩具槍裝上刺刀在西屯區大街上揮舞、擺出前進突刺動作，被警方依社會秩序維護法送辦；法院審理認為，警方雖以何男攜帶有殺傷力器械送辦，但警方勘查時就已確認該刺刀是塑膠製無殺傷力，因此裁定不罰，可抗告。

台中第六分局移送指出，何男今年8月18日下午3點多身穿德國軍服，手持玩具槍並裝上刺刀，在西屯區世貿中心附近揮舞，還以前進突刺等危險動作，因有民眾檢舉到警政署信箱。

警方受理後，以何男攜帶具有殺傷力的玩具槍並裝上刺刀，對公共秩序及社會安寧有危害之虞，疑違反社會秩序維護法第63條第1項規定，函送台中地院裁處。

台中地院指出，社會秩序維護法第63條第1項規定無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，但符合要件的器械、化學藥劑或其他危險物，須具有「殺傷力」，若無則不該當要件。

法院審理認為，警方未證明何男持有玩具槍、刺刀有何殺傷力，另警方前往何男家中對開玩具槍、刺刀查看拍照，檢視後也認為無殺傷力，並確認刺刀是塑膠材質。