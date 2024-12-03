聽新聞
0:00 / 0:00
高雄警務員酒駕釀主管懲處「1屍4命」 最終繳10萬獲緩起訴
高雄湖內警分局兩線兩星袁姓警務員酒駕上路，被警方查獲後呼氣酒測值達每公升0.97毫克，依公共危險罪送辦，不僅分局長、組長被處分，高雄市警局公關室兩名警官也被調職，基層形容是「1屍4命」，袁事後被記2大過免職，雄檢偵結，考量袁態度良好，無前科，處分緩起訴。
檢警調查，袁男10月25日凌晨1時許在新興區某酒吧喝酒，酒後因走路搖晃開車離開，被民眾報警舉報，苓雅警分局凱旋所員警在中正二路臨檢時，攔查袁男，袁男當場供出是「自家人」。
員警當場要求袁男依規定酒測，袁呼氣酒測值達每公升0.97毫克，警詢後依公共危險罪嫌送辦，但此事直到案發2天後才曝光，警方在袁酒駕曝光後開會，對袁從重研議予以1次記2大過免職處分。
至於考監責任，湖內分局長陳義宏因就任未滿4個月，申誡2次，袁警的直屬防治組組長記過2次，高雄市警局公關室兩名警官則以「職務歷練」為由調職，基層形容是「1屍4命」。
雄檢偵結，考量袁無前科，犯後坦承犯行，且犯後態度良好，最終給予袁緩起訴處分，但命他要支付公庫10萬元。因酒駕還另有行政罰，雖有緩起訴處分金，袁仍要繳納罰款。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言