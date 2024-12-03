高雄警務員酒駕釀主管懲處「1屍4命」 最終繳10萬獲緩起訴

高雄湖內警分局兩線兩星袁姓警務員酒駕上路，被警方查獲後呼氣酒測值達每公升0.97毫克，依公共危險罪送辦，不僅分局長、組長被處分，高雄市警局公關室兩名警官也被調職，基層形容是「1屍4命」，袁事後被記2大過免職，雄檢偵結，考量袁態度良好，無前科，處分緩起訴。

檢警調查，袁男10月25日凌晨1時許在新興區某酒吧喝酒，酒後因走路搖晃開車離開，被民眾報警舉報，苓雅警分局凱旋所員警在中正二路臨檢時，攔查袁男，袁男當場供出是「自家人」。

員警當場要求袁男依規定酒測，袁呼氣酒測值達每公升0.97毫克，警詢後依公共危險罪嫌送辦，但此事直到案發2天後才曝光，警方在袁酒駕曝光後開會，對袁從重研議予以1次記2大過免職處分。

至於考監責任，湖內分局長陳義宏因就任未滿4個月，申誡2次，袁警的直屬防治組組長記過2次，高雄市警局公關室兩名警官則以「職務歷練」為由調職，基層形容是「1屍4命」。

雄檢偵結，考量袁無前科，犯後坦承犯行，且犯後態度良好，最終給予袁緩起訴處分，但命他要支付公庫10萬元。因酒駕還另有行政罰，雖有緩起訴處分金，袁仍要繳納罰款。

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