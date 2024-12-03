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星巴克喝到蒼蠅咬到蛆？女子狂吐提告求償60萬被駁回

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中郭姓女子控訴到星巴可中清門市買芝麻抹茶那堤，回家喝舌頭被刺到、還咀嚼異常黏沾物，吐出驚覺是蒼蠅、蛆，導致她反覆嘔吐診斷出腸胃炎，對星巴克求償60萬元；法院認為，腸胃炎原因多，難推論是該飲料造成，判郭女敗訴，可上訴。

郭女控訴，她今年8月20日下午4點多到星巴克中清門市買冰芝麻抹茶那堤，回家將飲料杯中剩餘的抹茶粉沈澱結塊與燕麥奶攪拌引用，發現口腔吸入塊狀物，咀嚼後舌頭尖端遭不明物刺到，並伴隨異常黏沾口感，她立即將口中塊狀物吐出。

郭女說，她驚覺該塊狀物是蒼蠅、蛆，當晚9點到11點就反覆嘔吐5次，身體也暈眩無力送醫診斷出急性腸胃炎。她認為星巴克未盡場所環境整潔義務害她誤食蒼蠅、蛆，侵害其身體健康，連同15萬元精神撫慰金、45萬元懲罰性違約金，一共向星巴克求償60萬元。

經營星巴克的悠旅生活事業公司抗辯稱，郭女未證明飲料有蒼蠅、蛆，也不能證明她因喝了改飲品導致急性腸胃炎，無從認定公司提供服務有安全或衛生上危險，主張駁回。

台中地院傳訊郭女的友人到庭，友人表示郭女喝完飲料當晚8點多反應不適，他隔天看到照片飲料中的蒼蠅，飲料還在冰箱中。法院認為，友人未親眼看到飲料中有蒼蠅，另郭女就診「主訴喝到有蟲飲料嘔吐」，也是醫師依郭陳述的記載，非醫師判斷原因。

法院也說，急性腸胃炎原因多端，難就此推論郭女是喝星巴克後就罹患腸胃炎，至於台中食安處8月27日赴星巴克門市清查，雖發現有蒼蠅等病媒出沒，認定不符食品良好衛生規範準則，但食安處並未查出製作飲品有和衛生問題，難認有因果關係，認定郭求償無據，判處駁回。

郭女控訴在星巴克買的冰芝麻抹茶那堤喝到蒼蠅、蛆，對星巴克求償60萬元被法院駁回。圖／翻攝自黑色豪門企業
郭女控訴在星巴克買的冰芝麻抹茶那堤喝到蒼蠅、蛆，對星巴克求償60萬元被法院駁回。圖／翻攝自黑色豪門企業

星巴克 腸胃炎 蒼蠅 食安

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