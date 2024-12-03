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3歲女活潑「講不聽、罰不怕」遭管教...自然死 父二審刑度9年變1年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

謝姓夫妻不耐女兒調皮，把她打得傷痕累累，誘因女兒沒按時睡覺，劇烈搖晃她的頭部，女童夜間抽搐嘔吐，送醫2個月後不治。士林地院依成年人故意對兒童犯傷害致死罪分別判謝、謝妻9年與8年6月徒刑，但台灣高等法院今改依傷害罪判謝1年徒刑，謝妻6月徒刑並緩刑3年，緩刑期間付保護管束、接受6場法治教育課程。

女童平時由母親照顧，謝則在工作下班或假日幫忙。2019年9月16日傍晚，夫妻倆不耐3歲的女兒調皮、不聽管教，謝拿30公分膠條抽打女童四肢，蔡姓母親則徒手毆打她手臂，女童渾身是傷。

同年9月23日女童放學後，夫妻倆又因女兒不按時就寢，要求女兒面壁罰站2小時，女童因體力、精神不濟而吵鬧，謝猛毆並「晃擊」女童身體，導致女童腦部廣泛性嚴重水腫、視網膜出血，妻子視若無睹，直到女兒當晚嘔吐、抽搐，才驚覺不妙。女童先被送往汐止國泰綜合醫院，再轉往三軍總醫院急救，但仍於12月19日死亡

檢警介入調查，謝姓夫妻雖坦承傷害，但否認傷人致死，稱女童睡眠不正常，所以要求女童罰站，晚上刷牙時女童曾跌倒撞到頭，但女童自稱無恙，後來夜間嘔吐，以為是女童癲癇發作，簡單清洗後便帶女童就醫。他們說，女兒身體的傷勢是因要閃避處罰，自己去撞到家具。

幼兒園教師證稱，案發期間有發現女童身上有瘀傷，但顏色不深，曾詢問蔡女，蔡女說女兒是罰站時撞到頭，但沒說是「刷牙跌倒」，也未收到女童有癲癇的相關訊息。士院依醫院提出的鑑定報告，認定女童有遭虐待跡象，腦部病變、水腫等傷勢是因遭人不當傷害所致，與死因有因果關係。

謝姓夫妻指女兒好動、調皮、愛玩插座、電風扇，「講不聽、罰不怕」，體力好又不睡覺，只能以體罰的方式管教，他們無傷害致死犯意。一審認為，夫妻所述情形是3歲幼兒的正常表現，案發時兩人皆是成年人，且在生這名女兒前已育有1女，應知什麼是合理管教。此外，案發時女童幾乎2天沒深度睡眠，一般成年人在這情況下要站立數十分鐘都不容易，何況3歲幼童？謝不耐女兒哭鬧而傷害她，蔡女沒有勸阻「不作為」，應同負傷害致死罪責。

案經上訴，高院指出，經送法醫研究所鑑定，女童在調查過程並無新近致命外力的致死因，死亡方式研判疑為「自然死」。檢察官另送請台大醫院鑑定結果，認應考慮為受虐性腦傷後所導致的死亡。

高院審酌女童額頭、左臉頰雖有瘀挫傷，但因台大醫院和法醫研究所都認為瘀挫傷並非死亡原因，2019年9月23日就醫當晚的腦部電腦斷層檢查結果也無腦部急性出血情形，因此女童應是「自然死」，父母的傷害與女童死亡無因果關係，應撤銷改判。

高院審酌謝姓夫妻未理性教導女童，僅因不耐哭鬧、不眠、未聽從管教，便恣意傷害她的身體，謝傷害的情節較妻子重，妻子又罹患惡性腫瘤2期，因此分別改判，刑度大減。

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謝姓夫妻不耐女兒調皮，把她打得傷痕累累，誘因女兒沒按時睡覺，劇烈搖晃她的頭部，女童夜間抽搐嘔吐，送醫2個月後不治。示意圖／Ingimage
謝姓夫妻不耐女兒調皮，把她打得傷痕累累，誘因女兒沒按時睡覺，劇烈搖晃她的頭部，女童夜間抽搐嘔吐，送醫2個月後不治。示意圖／Ingimage

死亡 母親 睡眠 虐童

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