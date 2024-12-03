槍殺新北市副發言人胞弟…想和解卻沒計畫 法官：別以為能拖

新北 市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱因金錢糾紛，遭好友姚宗秦持槍自後腦以行刑式槍殺，再由梁姓友人協助 棄屍 山區，姚落網後一度辯稱是死者自轟，新北地院 國民法官 庭依 殺人 、槍砲及遺棄 屍體 罪判無期徒刑。台灣高等法院今開庭，姚說有和解意願但無法提出賠償金額，法官提醒不要以為「拖延」可以達到想要的目的。

張劭斌受訪時表示，尊重一審判決，無法接受姚宗秦（25歲）的上訴理由。

今年5月10日，警方接獲死者父母報案，指稱兒子外出訪友卻徹夜未歸，手機也不接，擔心發生意外，警方循線查出死者生前最後行蹤，是去找從事魚產批發的姚宗秦。張威凱與姚宗秦多年前是加油站同事，卻因金錢反目。

命案發生時，姚宗秦見警方上門顯得緊張，推稱是張威凱掏出手槍自轟畢命，他怕事情鬧大，便找來認識多年的梁姓學弟，協助將死者遺體以棉被包裹並塞進大塑膠箱，開車載到新北市五股區外寮路憲兵營區下，將遺體推往山坡底下。

警方調閱沿線監視器，確認是姚宗秦與梁一同開車棄屍，同時在姚的車內找到一把裝有滅音管的改造手槍。檢警發現死者的槍傷在後腦，不可能是舉槍自戕，追問下姚坦承殺人，梁則辯稱不知箱裡裝屍體。

新北地院調查，姚宗秦因積欠張威凱150萬元，不滿張威凱催討，2023年5月9日上午向張威凱謊稱欲償還欠款，邀請對方下班後至他五股區住處，隨於當日晚上6點13分「依計畫」戴上黑色手套、持裝有滅音管的手槍，自後方朝張威凱後腦擊發1發子彈，張威凱當場頭部中彈出血而死亡。

高院今開庭主要確認訴訟參與與是否有和解可能。張劭斌今欲參與訴訟，張母在法庭上則數度淚流。

姚宗秦原本表示僅對刑度上訴，但他的律師表示對一審認定「預謀」有意見，因此就事實與科刑全部上訴。

法官黎惠萍詢問雙方是否有意和解？姚宗秦稱「有」，但想要等到明年1月15日懇親時和媽媽當面討論，否則平時會客僅有15分鐘，也不好聊。但二審定明年1月16日刑準備程序，法官提醒若等到那時候，要排調解的時間會很趕，且二審的程序用拖的，「恐怕沒辦法達到你想要的目的」。

死者母親表示，姚沒有悔意，說是想和解卻是一次次重擊家屬。告訴代理人表示，被害家屬強烈感受到對方無誠摯的和解意願，是二次傷害，在姚沒有提出具體的賠償金額與還款計畫前，不可能調解。

法官請姚宗秦盡快提出和解方案以讓被害家屬回應，否則對他也不利，並諭知下個月16日再開庭、處理延押問題。