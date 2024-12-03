4300劑新冠快篩涉賄選 檢方：難影響投票意願 但違醫療器材法起訴

代表新黨參選北市議員的張榮法，2022年九合一選舉期間透過親友等43人，從大陸進口4300劑新冠肺炎快篩試劑，在競選總部送給民眾被控賄選。台北地檢署今偵結，認為發送快篩試劑未影響投票者意願，不構成選罷法，但快篩試劑非全部自用，則依違反醫療器材管理法起訴。

起訴指出，張榮法2022年4月間起涉輸入大陸廈門寶太生物科技公司進口快篩共4300劑，透過43名親友擔任報關人，交給志工辦理每人100劑快篩試劑輸入事宜，全數送往住居所，以此方式規避衛福部食藥署針對進口快篩試劑醫療器材數量超過100劑者，應申請專案核准範疇。

檢方查出，張榮法在2022年10月成立競選總部，無償供應到場的不特定公眾領快篩試劑1劑，當年12月搜索查扣快篩試劑17箱，及27盒，共計1835劑。收受快篩試劑的證人指出，投票意願不會因為快篩試劑而動搖。

檢方認為，交付快篩試劑價值對於一般社會大眾投票意願，實難謂必生影響效果，且張榮法事先在文宣上註明「有需要快篩試劑的民眾可以於活動現場借用」等內容，如果他要以快篩試劑行賄，怎會是先廣布周知，且並沒有限定具投票權者方可領取，認為不構成選罷法。