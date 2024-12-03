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陪母洗腎不滿護理師未照他意思收針 他咆哮又扯走約束帶被判刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

梁姓男子陪母親到醫院洗腎時，因林姓護理師未照他的意思幫梁母收針暴怒，還自行扯下固定梁母雙手的約束帶觸法。法官審理後，因為認錯有悔意，且無前科，依違反醫療法判刑4月。可易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

檢方起訴梁男指出，梁男每周一、三、五送母親去台大醫院金山分院3樓血液透析室洗腎，去年11月27日上午11時許，梁男希望林姓護理師提早替他洗腎的母親收針，但因林正與護理長討論他床病人情形，竟在血液透析室內大聲朝林女咆哮、斥責她要其提早替梁母收針。

過程中，梁男還強行拉扯避免病患因恣意亂動，影響血液透析，固定梁母雙手的約束帶，最後搶走約束帶。檢方認定梁男妨害林女本其醫療專業對梁母親執行的醫療行為，並影響對其他患者醫療行為品質，依違反醫療法起訴梁男。

基隆地方法院審理時，梁男承認犯行並表達悔意。法官審酌梁男無前科，只因一時失慮，過度擔心母親狀況，暴氣觸法。兼衡梁男家庭經濟狀況、無業及犯罪動機、目的、手段、被害人遭受精神痛苦與所受損害程度，判刑4月，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑2年。

梁男陪母親到醫院洗腎時，對護理師咆哮，並自行扯下固定梁母雙手的約束帶。基隆地方法院審理後，依違反醫療法判刑4月。可易科罰金，緩刑2年。聯合報系資料照片
梁男陪母親到醫院洗腎時，對護理師咆哮，並自行扯下固定梁母雙手的約束帶。基隆地方法院審理後，依違反醫療法判刑4月。可易科罰金，緩刑2年。聯合報系資料照片

母親 洗腎 血液透析

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