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范雲、林楚茵指柯侯重啟服貿被告 北檢不起訴：表達反服貿立場
民進黨立委范雲與林楚茵在去年總統大選期間，被控透過文字、演講，指侯友宜、柯文哲將重啟服貿，逼台灣入險境，涉違總統副總統選罷法。台北地檢署認為，范雲等人重點表達個人反對重啟服貿的立場，今給予不起訴處分。
去年6月26日范雲在臉書張貼，「侯探長要重啟服貿？！這不但是要將台灣逼入險境，更是會讓台灣成為國際逆流...」等文字。林楚茵與民進黨立委參選人曾柏瑜在立法院門口，發表「拒絕柯、侯重啟服貿，台灣不走回頭路」等演講言論。
國民黨總統候選人侯友宜提告，范雲等3人涉違反總統副總統選舉罷免法「意圖使候選人不當選而散布謠言或傳播不實之事罪」。
北檢認為，范雲臉書文章是憂心重啟服貿的後果，進而提出質疑；林楚茵與曾柏瑜演講內容是表明拒絕重啟服貿，認為影響台灣青年就業。檢察官認為，3人發表的文字或演講，重點皆表達個人反對重啟服貿的立場，屬憲法言論自由保障的範疇，難認散布謠言或傳播不實之事的行為，抑或使候選人不當選的不法意圖，給予不起訴處分。
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