黃子佼持逾2千部未成年性影像 重判「第二理由」曝

藝人黃子佼無故持有超過2千部未成年性影像、35人受害，依違反兒童及少年性剝削防制條例罪判有期徒8月，台北地院判決理由認為，黃買影片使兒童及少年為性剝削對象，「第二理由」是黃促使性剝削供需存續、10歲到17歲少女的性影像淪為商品。

判決說，黃子佼判有罪是因有35名被害人證述、數位採證鑑識報告、性影像採證畫面、「創意私房」論壇頁面、黃的「創意私房」會員註冊資料、權限範圍、購買紀錄暨貼文為證，黃於主觀上，確實知悉持有的是兒童及少年性影像。

法官認為，黃子佼無從適用行政罰而免除刑責，也不能適用刑法「不知法律」減免刑，性影像被害的兒童或少年有35人，黃持有的檔案數量有2259個，黃的行為促使性剝削的供需關係存續，客觀上沒有減、免刑的必要。

判決說，黃子佼偵查中供稱是為「紓壓」才購買兒童及少年性影像，不過，他持有的性影像檔案中的兒童或少年，到案供稱被拍攝性影像時的年齡才介於10歲到17歲，分別就讀國小至高中等。

合議庭認定，性影像可輕易辨識被害人的臉部、身體特徵，包含兒童或少年的學校制服、學生證、社群網站資料、手寫個人年籍等個資；而且，被害人性影像淪為尋常商品，上架在論壇任人挑選購買，還在論壇頁面及檔案標示影像特色，甚且放兒童或少年的社群網站、生活照、性影像截圖以吸引會員購買。