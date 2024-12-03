志工瞎掰民進黨議員發走路工 高雄前市議員王齡嬌無罪！

民進黨高雄市議員候選人江瑞鴻前年大選遭檢舉發放「走路工」，檢調卻查無實據，追查後才全是對手王齡嬌的志工王女捏造，橋頭地院依誣告罪判王女2月徒刑，另宣告緩刑3年，王齡嬌因罪證不足，判決無罪，檢方上訴後，高雄高分院今維持原判。

江瑞鴻為高雄市第五選區（大樹、大社、仁武、鳥松）市議員，王齡嬌原為國民黨籍，前年地方大選因違紀參選，被國民黨開除後以無黨籍身分登記。

前年11月20日晚間6時許，王齡嬌競總的王姓志工在競總向其他人說江瑞鴻賄選，稱她受鄰長邀請參加江瑞鴻舉辦的造勢晚會，回程時在遊覽車上收到某位里長交付的500元走路工賄款。

王齡嬌聽到王女描述後，認為江瑞鴻藉造勢晚會賄選，認為王女若檢舉可以領到查賄獎金，現場請王女描述過程後錄音，並陪同王女跑到高雄市調處檢舉，檢調受理後，因距離大選僅剩2天，馬上由檢察官指揮市調處查扣遊覽車上畫面。

檢調大動作查賄，卻沒在車上看到王女身影，也未發現有人在車上發放紅包或禮物，檢調起疑後反問王女，才發現賄選根本是她「自導自演」，王女當時不僅沒在車上，她指控的賄選時間還正在王齡嬌競總幫忙，隨即簽分誣告罪偵辦，並將王女、王齡嬌起訴。

橋頭地院審理時，王女坦承編造江瑞鴻賄選，法官認為王女僅是想要賺取檢舉獎金，就誣指江賄選，考量她有輕度智能障礙，致其辨識其行為違法能力顯著減低，給予減刑機會，依誣告罪判刑２月，緩刑３年。

至於王齡嬌部分，法官認為，王齡嬌雖有陪王女到市調處做筆錄，但王女陳述的收賄過程均坦承是她亂猜或亂講，並未指訴是王齡嬌教她虛構檢舉內容，因缺少王齡嬌教唆的有力證據，判王齡嬌無罪。