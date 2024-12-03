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2男國3狂飆176公里？法院揪警計算方式「匪夷所思」判無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中烏日警方去年抓張姓、詹姓男子在國道3號狂飆競速，經檢方起訴主張2人時速達176公里涉犯公共危險；法院卻發現，警方非以距離除以速度方式計算速率，而用Google Maps行車時間推算又乘上倍速差，計算方式匪夷所思，判2人無罪，可上訴。

檢方起訴指出，張男、詹男及李男（通緝中）2023年1月24日在彰化車聚，得知台中市區有飆車競速活動，25日凌晨1點多分別開車進入苑裡交流道，以平均時速約176公里競速飆駛，後又在台中龍井區中華路2段繼續來回競速，涉嫌妨害公眾往來安全罪嫌。

台中地院審理時，張、詹均堅決否認犯行，辯稱不清楚時速多少，到中華路也只在旁邊看沒參加競速。詹的辯護人說，詹車速雖較快但未釀道路損壞、壅塞，且檢方起訴時速176公里計算方式與常理不符，也無競速畫面，相關新聞資料警方也說僅是噪音問題。

法院查，根據張、詹行駛國道31公里，花費14分36秒，時速約127公里，與起訴書所載時速176公里相距甚大，且2人當時均無交通違規紀錄，是否真有飆速行為已令人存疑。

法院也發現，檢方起訴所載時速176公里，是以烏日分局警員推估計算，但警方計算方式卻是用Google Maps顯示行車時間與3輛車行車時間，換算速度倍率得出1.605倍後，再乘上國道3號最高速限100公里，推估其等時速達176公里。

法院疑問為何不用距離除以時間的一般速率計算方式，警方則說，以正常時間除以他們開車的時間會有倍數差，才用最高速限110公里乘以倍速差，他們針對高速公路部分移送。

法院認為，警方無法合理說明論證基礎，又在無客觀證據下，直接用最高速限110公里計速，令人匪夷所思，加上監視器影像也不清楚。

法院說，檢察官僅憑證詞、關聯性不明的新聞資料，還有依據不明度計算方式就起訴，實嫌速斷，證據不足，判2人無罪。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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