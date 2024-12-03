停職法官石育恩遭指控聯手商業詐騙 涉搶上櫃公司經營權

遭停職的橋頭地院法官石育恩、涉協助詐團洗錢的會計師李昊承，被控聯手數碼戲胞前董事郭明昌、自稱擁有台美會計師雙證照的曾心潔「商業詐騙」。強搶上櫃公司新華泰富（5481）經營權，新華泰富原董事何佳洲、何彥寛，委託律師楊美玲至台北地檢署按鈴申告，提告石育恩等4人涉嫌詐欺、偽造文書罪嫌，提醒投資大眾警惕。

今上午9點，何佳洲、何彥寛委託律師楊美玲按鈴申告，楊律師指出，新華泰富公司為芝蔴街美語的母公司，因少子化公司獲利大不如前，但仍有資產達20億元以上，更有隨時可動用現金5億元以上，遭詐騙集團相中。

楊律師今在北檢門口說明詐騙模式，她指出，今年9月間，石育恩、李昊承聯手郭明昌及曾心潔，主動提出商業合作案，郭明昌自稱為「雲豹能源集團」最大的合作夥伴，已從雲豹能源集團賺取20億元以上，黨政關係很好，是賴總統的競選團隊成員，有能力直通賴總統，隨時與賴總統聯絡，更稱其擁有「政大幫」優秀經營團隊，有能力帶進獲利豐厚的綠能項目，使新華泰富公司股價上漲至100元以上，吸引何佳洲、何彥寬急欲合作。

楊律師表示，當時石育恩、李昊承、曾心潔等人，在旁積極附和郭明昌話術，使何佳洲、何彦寬信以為真，交出公司經營權，雙方簽訂股權轉讓協議書後，郭明昌、石育恩及李昊承、曾心潔等人，即藉故以重新簽約等理由，拒不給付約定股權轉讓款2.4億元，僅付了100萬元。

律師指出，被害人覺得郭的法務很面熟，經查詢後才發現竟是今年5月遭台北地檢署認定替詐騙集團藏匿不法所得，已遭司法院火速宣布停職的橋頭地院法官石育恩，他們竟涉嫌將手伸入上櫃公司，造成被害人受損，並涉嫌私刻公司大小章，逕行辦理公司印鑑變更登記，現已以董事之姿，要求交付價值 1.5億元以上的新華泰富股票，更欲入主擔任新華泰富股份有限公司（5481）董事長。