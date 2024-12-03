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黃子佼「恐坐牢」判8月！重判理由曝光：持有2259個性影像
藝人黃子佼無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審判有期徒刑8月，恐須坐牢；台北地院判決指出，黃購買性影像數量達2259個，提高兒童及少年成為性剝削對象的危險，是重判理由。
黃子佼2014年2月12日起註冊成為「創意私房」會員後，陸續購買創意私房販售的兒童或少年性影像，再以電腦主機下載；黃基於持有兒童及少年性影像的犯意，自2023年2月17日起繼續無故以本扣案硬碟儲存的性影像而持有。
合議庭認為，黃子佼觸犯2023年2月17日修正施行的「兒童及少年性剝削防制條例第39條第1項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪」。
判決指出，黃子佼因一己私慾加入「創意私房」論壇成為會員，自論壇購買兒童及少年的性影像而持有數量達2259個，性影像客體的兒童及少年人數共有35人，數量亦非微，黃子佼的犯行，自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。
判決說，黃子佼五專畢業、目前待業中，他案發時在演藝圈工作，經濟狀況小康，黃未曾因犯罪經法院判處罪刑，不過，黃子佼案發後在偵查階段坦承犯行，於法院歷次準備程序及審理中，都否認犯行。
判決書指出，黃子佼未與相關被害人、告訴人成立調解，經審酌檢察官、辯護人對於黃子佼刑度的意見等一切情狀，判處黃子佼有期徒刑8月，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，則以1000折算1日。
黃子佼2023年遭告發涉嫌性侵害未成年少女，檢警2023年8月4日對黃搜索、約談，在他的住處查扣他的隨身硬碟中藏有成年、未成年女子的大量性影片。
檢警調查，黃子佼的影片來源是全台最大情色網站「創意私房論壇」，黃2013年2月加入成為會員，2017年8月到2023年7月在論壇購買性影像，存放在未加密的隨身硬碟裡。
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