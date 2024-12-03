黃子佼持有少女性影像不認罪！稱「未來一片黯淡」 今判8月罰10萬

藝人黃子佼無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，他一下子認罪、一下不認，檢察官認黃延遲訴訟，具體求刑7月到9月，建議判坐牢。台北地方法院審結，今判黃有期徒刑8月，併科罰金10萬元。可上訴。

黃子佼2023年遭民眾告發涉嫌性侵害少女，檢警2023年8月4日搜索、約談黃子佼，在他的住處查扣他的隨身硬碟中藏有成年、未成年女子的大量性影片。

黃子佼每次在法院出庭，都身著改良式深藍色青年裝，裝束一成不變；黃子佼在法庭力辯無罪，法庭外對是否認罪則毫無回應。

兒少條例2023年1月10日修正，無正當理由持有兒童少年性影像可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3萬元以上30萬元以下罰金。

黃子佼涉兒少案分「矚易」案號由法官陳盈呈審理，對應公訴檢察官為林淑玲，由於黃審理中再三於程序上爭執，至簡易案件原地打轉；檢方最後一庭「出招」，依檢察一體指派起訴檢察官林岫璁共同論告。

黃子佼涉案後曾經認罪，檢察官第一次偵辦時，處分黃緩起訴，條件是繳公庫緩起訴處分金120萬元、寫至少1200字悔過書，期間2年；不過，檢方職權再議，高檢署認偵查不完備發回重查，檢方起訴黃。

法院今年7月15日、8月12日、8月20日、9月10日、10月15日共五次開庭，最後一庭辯論庭時，黃說，「我黃子佼已不是黃子佼了」、「我的未來一片黯淡」等，此外，黃子佼拒絕賠償被害人金錢，還稱「不是我拍的」。

不過，1名被害少女有意向黃子佼提民事求償，當天獲准在婦幼案專用第18法庭隔間聽訟，她聽聞黃辯稱「有下載、沒有看」，傳LINE給人在法庭的告訴代理人表示「下載當然就是要看啊」再轉知法官。

檢警調查，黃子佼的影片來源是全台最大情色網站「創意私房論壇」，黃2013年2月加入成為會員，2017年8月到2023年7月在論壇購買性影像，存放在未加密的隨身硬碟。