誣黃國昌硬上女學生 周玉蔻判3月

媒體人周玉蔻。本報系資料照片 媒體人周玉蔻在臉書指民眾黨立委黃國昌「教室硬上女學生」被訴，周不認罪；台北地方法院認為周以「硬」為副詞，暗指黃「霸王硬上弓」強迫與人發生關係，昨依加重誹謗罪判周有期徒刑三月，得易科罰金九萬元。可上訴。

周玉蔻二○二三年六月十三日在臉書發文指「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」

黃國昌認為周玉蔻惡意捏造，提告加重誹謗罪，另提民事求償一百萬元，法官已判周須賠黃卅萬元確定；刑事訴訟繼續審理。

法院審理時周不認罪，稱是對政治新聞為評論，檢方找個檢察事務官開庭就將她起訴；她有五十年新聞資歷，只不過在提醒一個未來可能擔任部長的人的行徑；周還說，她在解嚴前即投身媒體，現在的遭遇卻「像一隻小螞蟻」。

法官認為，周具體指黃「硬上」女學生，所謂「硬上」是以「硬」為副詞，如常見俗諺「霸王硬上弓」在暗指強迫他人發生性行為；周以此為基礎，推測女學生可能為此開記者會控訴黃是「色狼」，說法與意見表達無涉，也脫逸理性討論範疇。

判決指出，周玉蔻、黃國昌分別為知名電視與廣播主持人、家喻戶曉政治人物，或許就公眾議題、政治立場、價值判斷有所差異，但周應知輿論影響力與殺傷力，卻未盡合理查證，讓不實言論流通於網路，再傳回現實世界蔓延；自始至終均未坦承犯行，犯後態度不佳，考量她自陳碩士程度等，依法量刑。

黃國昌昨天透過文字回應，不肖綠營側翼繼上周後，如今再次受到法律制裁，就他個人的部分沒有什麼感覺，「綠營豢養的側翼仗勢民進黨掌握媒體公器，四處潑糞，傷害無辜的人，才是國家面臨最嚴重的危機」。