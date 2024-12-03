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對數位部大門轟3槍 男判4年10月

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

民宿業者張盛德稱痛恨政府阻擋疫苗，不滿數位部作為，持槍朝數位部大門開槍洩憤遭判刑。本報資料照片
民宿業者張盛德稱痛恨政府阻擋疫苗，不滿數位部作為，持槍朝數位部大門開槍洩憤遭判刑。本報資料照片
南投民宿業者張盛德認為政府亂花錢，陸客不來生意蕭條，持制式霰彈槍朝數位發展部大門連轟三槍示警，被羈押後起訴。台北地方法院昨依槍砲、恐嚇、毀損等罪判張有期徒刑四年十月、併科罰金八萬元，賠償數發部十萬餘元。可上訴。

五十四歲的張盛德今年三月廿八日上午十時廿分，持制式霰彈槍擊破數位部大門玻璃，開槍後留在現場，由警方帶回偵詢，依現行犯移送台北地檢署。

張盛德向檢警供稱，他在南投經營民宿，不滿政府限制陸客來台，民宿生意大受影響，數位部又亂花錢，於是開車北上投宿汽車旅館，再攜帶霰彈槍、一把改造手槍到數位部大門開槍洩憤。

檢警調查，張盛德開槍前三分鐘才在臉書上貼文，稱臉書文章代表他個人意見，表明自己是無黨無派，但痛恨執政黨阻擋疫苗、維護高端，更不滿數位部的作為，還說開槍是「官逼民反」等。

檢方偵訊後，認張盛德涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾及毀損等多罪，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

台北地方法院當時裁定書指出，張盛德為了減輕罪責，可能湮滅證據，依偵查卷證，張持有的槍枝、子彈數量甚鉅、火力強大，考量他自述二○二四年三月廿日、廿一日案發前先北上探勘地點，在數發部開槍射擊為預謀犯案，應予羈押。

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