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近期頻繁出國 周玉蔻遭限制出境

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

媒體人周玉蔻因誹謗案限制出境。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻因誹謗案限制出境。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻誹謗前中國小姐張淑娟與國民黨前秘書長蔣孝嚴「滾床單」，上月廿六日被台北地方法院重判一年六月，宣判時限制出境。周近期頻繁往返台北、日本，加上與美籍華裔商人李賢礽的前緣，成法官啟動防逃機制因素。

周玉蔻曾與李賢礽有過婚姻，二○一七年在臉書自爆「現在我單身，相互尊重、理解」宣告結束關係；周曾住美國，顯示她有涉外並在海外生活的能力，法官認為，如周滯外不歸會影響刑事訴訟進行。

此外，據調查，周玉蔻近期多次搭機前往日本福岡、大阪，密集度甚至一到兩個月即有一趟，同案被告、名嘴蔡玉真一樣遭重判，近期也往返英國、瑞士、泰國曼谷，法官認為宣判後有必要確保刑罰執行，對周、蔡一併限制出境。

法界說，台鹽實業前董事長陳啓昱掏空子公司台鹽綠能，檢察官聲押失利，致陳潛逃廿四天後遭通緝才投案，有損司法形象，誹謗案合議庭為免相同狀況重演，才於對周玉蔻、蔡玉真重判時啟動防逃機制。

周玉蔻、蔡玉真涉誹謗張淑娟一案，今年十月廿二日召開辯論庭時，周女維持認錯但不認罪策略，蔡女認罪；合議庭後來評議要判她們不得易科罰金之刑，決定對二人限制出境。

周玉蔻上月廿九日上午要從桃機出境被移民署攔下，國境事務大隊對她開立禁止出境處分書，法院隨後證實周女限制出境；周女辦登機時遭拒發機票，無法確知她當天要前往哪個國家。

周玉蔻 日本 蔡玉真

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