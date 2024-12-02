財務糾紛持刀尋仇…男涉殺人未遂 檢命20萬元交保
新北市謝姓男子與王姓男子有財務糾紛，昨晚涉嫌持西瓜刀到八斗子夜市，砍殺正在炸雞排攤工作的王男背部一刀。王男經送醫急救，無生命危險。警方依殺人罪嫌將謝男送辦，檢察官今天偵訊後，謝男認罪，諭令以20萬元交保。
24 歲王男昨晚10點多在八斗子夜市工作時，22歲謝男持西瓜刀專程前往尋仇，在走近雞排攤時喊了王男姓名，接著持刀追殺王男，朝背部砍了一刀，隨後跑向北寧路，駕駛違臨在路旁的轎車逃離現場。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案後，派遣人車前往救護。消防員到場時，王男意傷清楚，後背有15公分長的刀傷，經清洗傷口、包紮止血後，送往衛生福利部基隆醫院急救，無生命危險。
警方聯繫謝男家人策動投案，今天凌晨到瑞芳將他帶回偵辦。謝男坦承因為與王男有財務糾紛，得知昨晚他在八斗子夜市工作，帶刀前往行凶。
謝男殺傷王男後逃離現場，王男在夜市等待救護，流了不少血。有逛夜市民眾拍下員警到場調查，消防人員救護王男照片，上傳臉書社團，引發民眾關注。
基隆市長謝國樑指示市警局成立專案小組全力偵辦，警方查出王男身分後，聯絡他的家人要他不要一錯再錯，今天凌晨兩點多到瑞芳將他逮捕，並起出作案的凶刀。警方製作筆錄後將謝男移送基隆地檢署偵辦，檢察官複訊後命王男20萬元交保，接受後續調查。王人因為
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