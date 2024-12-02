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德撲賭場被抄2月再開「賭客還變多」 狂扯合法仍遭辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓男子在台北市中正區開設德州撲克賭場，今年7月才遭警方查緝，日前又回到原處重新開業，警方上月再次上門，查獲李男、荷官、工作人員及賭客等49人，查扣抽頭金、賭資、籌碼等逾3500萬元，詢後分別依賭博罪送辦、裁罰。

警方調查，40歲李男以每月20萬元價格租下中正區延平南路一處民宅，擺放10張賭桌、聘雇美女荷官，在社群平台中加強發文行銷，經常吸引眾多賭客上門，也多次引起民眾檢舉，今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。

台北市警局督察室及轄區中正一分局警方獲悉後再度展開蒐證，11月18日深夜10時許集結警力上門搜索，當場查獲現場負責人莊男、7名荷官、1名工作人員及40名賭客，查扣抽頭金8萬5800元、賭資64萬6100元、預備現金2萬8500元、籌碼295萬9900元、預備籌碼3188萬3600元，以及監視器、對講機、電腦等證物。

據悉，李男作為賭場實際負責人，堅稱已向內政部申准成立國際德州撲克發展協會，是從事競技活動，並以自製「授權書」宣稱合法，更向民代陳情，部分民代曾特別「關心」案情，李男也不顧賭場才剛遭查緝，兩個月後原地復活，囂張重操舊業。

不過，警方向內政部確認後發現，李男申准成立協會，會址登記在新北市新莊區，中正區尚未申准，另因邱姓房東屢次租房給賭場，難認不知情，全案警詢後依刑法賭博罪將莊男、員工、荷官等9人移送台北地檢署偵辦，依社會秩序維護法裁罰40名賭客，另依賭博罪將李男、邱男函送北檢偵辦。

今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝
今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝
今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝
今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝
今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝
今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝
今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝
今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝

德州撲克 賭場

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