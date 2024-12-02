醫療糾紛醫師拒具名鑑定有解？司法院：可另行附卷彌封

刑事訴訟法第208條去年底修正，法院或檢察官得囑託醫院等機關團體鑑定或審查他人之鑑定並具名，新制上路後出現找不到願意鑑定的醫生窘境。司法院日前邀集台灣司法精神醫學會、衛生福利部、法務部等開「刑事鑑定諮詢會議」，鑑定機關如有特殊需求，法院得另行附卷彌封鑑定人具名、具結內容，也可以遠距訊問或其他隔離措施讓鑑定人陳述。

司法院11月29日召開刑事鑑定諮詢會議，討論如何優化司法精神醫學鑑定量能及相關程序，並就鑑定程序所需時程、精神鑑定與量刑鑑定併行可能性、建立專責聯繫窗口、鑑定人出席費用合理化以及機關鑑定具名方式等議題，聽取各界代表建議。

針對近期醫療糾紛案件的鑑定問題，司法院說明為機關實施鑑定之人揭露身分資訊，目的在於以供未來得以傳喚到庭接受交互詰問。如鑑定機關有特殊需求，依現行法制法院得為機關實施鑑定之人相關具名、具結內容另行附卷彌封，且於須出席陳述時，也可採取遠距訊問方式或其他適當隔離措施，以兼顧法制精神與實務所需。司法院說，此部分作法目前已初步獲得全國醫師公會全聯會及與會人士肯認。

2017年司改國是會議要求完善鑑定制度，司法院表示透過載明鑑定人資格、揭露利益關係、為機關實施鑑定的自然人具名及到庭說明，以強化問責制度精神，符合嚴格證據法則，保障被告訴訟權，避免誤判冤案。

司法院表示，為解決鑑定資源分配不均問題，會議擬就各法院指定鑑定醫院，依地區性進行規畫可受託醫學中心、區域醫院，並建立專責聯絡窗口，協助合理安排，以改善各案件的鑑定時程。此外，參考鑑定專家建議，法院可在送請鑑定前，預先協助調取受鑑定人的基本資料，以減少鑑定機關在蒐集資料上的前置作業時間，如個案有「精神鑑定」與「量刑鑑定」雙重需求，也可委託同一鑑定機關併行相關鑑定程序，利用共通參考資料以爭取鑑定時效。