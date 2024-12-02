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鬼月普渡2女爭祭品位出火氣 互嗆破麻、老公跟人跑雙雙遭訴

聯合報／ 記者黃子騰李隆揆／連線即時報導

張姓、邱姓女子今年農曆七月間在社區大樓祭拜時，因祭品擺放順序爆口角，互罵「活該嫁不出去」、「你媽說你爸到處找女人」等並大打出手，雙雙掛彩，警方到場後雙方互控妨害名譽及傷害，警詢後將2人函送法辦，士林地檢署偵結依傷害罪嫌起訴2人。

警方調查，新北市汐止區康寧街某社區大樓8月17日下午3時許有民眾報警，指稱2名女子互罵互毆，員警到場時2人已離場，經查發現是55歲張姓婦人及64歲邱姓婦人農曆七月在社區大樓中元普渡祭拜時，因祭品擺放順序爆發口角，互罵「破麻，可憐活該嫁不出去」、「你媽說你爸到處找女人」、「妳老公跟女人跑去大陸」等。

當時2女互相辱罵進而發生肢體衝突雙雙掛彩，員警循線找到2人，張女控訴遭邱女打巴掌，導致臉部挫傷疑有腦震盪，邱女也反控遭張女打巴掌並推倒，導致骨盆墜地挫傷，2人互告傷害、妨害名譽等罪，警詢後依法將2人函送士林地檢署偵辦，士檢調查後認定2人傷勢明確且不願和解，偵結依傷害罪嫌起訴2人。

警方詢問張女釐清案發原因。記者黃子騰／翻攝
警方詢問張女釐清案發原因。記者黃子騰／翻攝
邱女向警方說明衝突經過。記者黃子騰／翻攝
邱女向警方說明衝突經過。記者黃子騰／翻攝

傷害罪 妨害名譽

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