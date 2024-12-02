鬼月普渡2女爭祭品位出火氣 互嗆破麻、老公跟人跑雙雙遭訴

張姓、邱姓女子今年農曆七月間在社區大樓祭拜時，因祭品擺放順序爆口角，互罵「活該嫁不出去」、「你媽說你爸到處找女人」等並大打出手，雙雙掛彩，警方到場後雙方互控妨害名譽及傷害，警詢後將2人函送法辦，士林地檢署偵結依傷害罪嫌起訴2人。

警方調查，新北市汐止區康寧街某社區大樓8月17日下午3時許有民眾報警，指稱2名女子互罵互毆，員警到場時2人已離場，經查發現是55歲張姓婦人及64歲邱姓婦人農曆七月在社區大樓中元普渡祭拜時，因祭品擺放順序爆發口角，互罵「破麻，可憐活該嫁不出去」、「你媽說你爸到處找女人」、「妳老公跟女人跑去大陸」等。