開公務車出遊、接送老公子女請款3.6萬 泰山區農會前總幹事遭訴

新北市泰山區農會曾姓女前總幹事，涉嫌自2020至去年間公器私用，以農會公務車接送在基隆工作的老公，以及在新竹就學和在林口上班的子女，甚至多次前往宜蘭進行私人旅遊，合計增加農會油錢2萬3316元、ETC費用7286元，共3萬602元支出，遭新北地檢署依背信罪起訴。

檢方調查，泰山區農會為了工作及業務需要，購置有5人及7人座休旅車等多輛公務車，僅供農會人員公務使用，且應如實核銷油料或通行費。曾女卻於2020年3月至去年3月間，多次駕駛公務車往返基隆接送老公。