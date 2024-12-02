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名製作人「寬姐」邱瓈寬被乾兒子提告返還護照 法院判決出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

知名節目製作人「寬姐」、邱瓈寬被她口中的乾兒子提告要求返還一本護照，台北地方法院審理依委託書內涵認為，邱瓈寬無權占有其乾兒子的護照，日前判她應返還這本護照。本案還可上訴。

邱瓈寬的乾兒子透過律師出庭主張，他的父母其實未婚，母親於2020年10月死亡後，改由父親行使親權，父親曾多次催告，邱瓈寬都拒絕返還護照，所以依據民法規定，要向邱女提要求返還。

邱瓈寬聲稱，她與乾兒子母親情同姐妹，乾兒子母親2020年8月重病時，曾與她簽下「第一份委託書」，由她監護乾兒子，就算乾兒子母親離世，委託書也不失效力，而且，乾兒子的父親2020年10月與她又簽「第二份委託書」，同樣是委託她照顧乾兒子。

法官認為，依「第一份委託書」內容，可證明委託時間定有期限，代表邱女與乾兒子的母親並未約定乾兒子的母親死亡後，這層委任關係仍然存續，委託內容顯然沒有要邱瓈寬長期監護乾兒子之意。

此外，乾兒子的父親雖然與邱瓈寬簽有「第二份委託書」，不過，有約定乾兒子的父親仍可以隨時終止委託監護關係等。

法官認為，邱瓈寬乾兒子的父親與邱瓈寬有另案尚未結案，代表雙方並無信賴關係，邱瓈寬乾兒子的父親在多件訴訟中，都表明要與邱瓈寬終止委託關係，加上乾兒子父親曾寄存證信函給邱女等，認定邱瓈寬無權占有乾兒子的護照，應返還。

知名製作人「寬姐」邱瓈寬。本報資料照片
知名製作人「寬姐」邱瓈寬。本報資料照片

母親 護照 邱瓈寬

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