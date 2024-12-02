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彰化里長6字粗話罵里民挨告 彰化地院判決無罪理由曝光
彰化縣一名黃姓里長今年4月間，不滿要求一名江姓里民贊助而未獲回應，當場飆出六字涉及女性長輩性器官的粗話，被江男怒告妨害名譽；彰化地方法院審結，認無其他積極證據足以證明減損江男的社會名譽及名譽人格，判處黃男無罪。
判決書指出，黃姓里長今（2024）年4月行經某里長住處，見有人在客廳聊天就進入，看見一名江姓里長，認為江男曾在里內散播不實言論，當場以「神經病」及六字粗話等語辱罵，江男不甘受辱憤而提告。
彰化地方法院勘驗監視器影音光碟，結果看到黃姓里長喃喃自語、看不出對誰說「神經病」，江男回應「里長，什麼神經病？你來到這裡…你說我們是神經病，我們這麼開心…。」之後兩人對話大致為「我（江男）這幾十年都很尊重你。」黃姓里長「我做得不好嗎？蛤？…社會事兄弟事都出來。」
後來討論到下屆里長選舉，黃姓里長說「下屆誰出來選都沒關係…你（江男）有辦法贊助嗎？」、「你要贊助我嗎？」江男回答「別說那些？」、「你別跟我說那些啦（大吼）！」黃姓里長站起身指著江男開罵六字粗話。旁人相勸「不可以譙人、來這邊不要說這些有的沒的…。」
彰化地院認為，從監視器影音光碟可看出現場有7人，黃男當時是喃喃自語，無看出對何人言說「神經病」，難以認定是侮辱江男，其次，罵六字粗鄙言語僅這一句，非持續性反覆也非透過文字或電磁訊號以留存於紙本或電子設備上，粗話存在時間極短，難認對江男的社會名譽及名譽人格產生明顯、重大減損，而逾一般人可合理受範圍的程度，自應為黃男無罪的諭知。
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