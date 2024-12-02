雲林被詐金額僅1成有機會拿回 受害者現身說法：一開始每天都有賺

雲林縣警局公布最新打詐成果，今年11月受理353件詐欺案件，財損金額2.12億元，其中又以假投資詐騙最多，受騙金額推估僅12.98%能夠拿回。一名林姓受害者誤信網路投資理財專員，面交現金投資時，見警方突然衝出，才知自己被騙，他現身說法盼不再有人上當。

雲林縣警局表示，11月5日接獲線報有詐欺集團取款車手與被害人約在便利超商進行面交，前往埋伏查緝，發現林姓被害人被該集團以「假投資理財」手法詐騙470萬元，當天正要再交付30萬元，立即報請雲林地檢署指揮偵辦，並前往虎尾高鐵逮捕接應車手，再向上溯源，於日前持搜索票及拘票前往台北、新北、桃園等地，拘捕黃姓控盤首腦及其他共犯，訊後皆依詐欺罪嫌移請檢察官複訊偵辦並聲請法院羈押，主嫌黃嫌等3人經法院裁定羈押，餘4名犯嫌交保候傳。

林姓被害人表示，「當我要把錢拿給投資專員時，警察就衝過來了，我還以為發生什麼事了。」直到看見警察現身才知道自己受騙，他決定現身說法，將被騙過程說出來，他表示，他在臉書看到「投資理財」訊息，想說試看看，就加入投資群組， 群組內的理財老師或投資助理，每天展示對帳單賺了多少錢，他信以為真，下載助理給的APP投資，「真的每天都有賺到錢」，就這樣被騙了470萬元。這次他決定要再匯30萬元，但是銀行不讓他匯款，所以他改跟理財專員約面交，結果警察就衝出來了，「真的嚇到我」。