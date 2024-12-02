台南光電弊案今開庭！涉案力暘集團總裁等5名被告 出庭皆否認犯罪
台南地方法院今天針對光電弊案，在刑五法庭開準備程序庭，傳喚被告力暘集團總裁古盛煇、經濟部能源署太陽光電組組長林文信等5人出庭。被告古盛輝和林文信等5人都否認犯罪。法官開庭後決定候核辦，擇期再開庭。
南檢起訴指控，力暘集團總裁古盛煇為使集團旗下5間公司，以面積未達2公頃非都市土地申請使用地類別變更作太陽光電設施使用，與被告林文信、前台南市經發局長陳凱凌等人，共同參與解套小二甲禁令方案，由力暘集團成員涉嫌以日期不實土地使用同意書，持向台南市經發局抽換原申請文件，使五天公司經相關單位審核後順利取得興辦事業計畫同意函，因而圖利五天公司及力暘集團91億。
台南地院今天下午2點30分在刑五法庭開準備程序庭，今天只傳喚被告古盛煇、林文信、力暘總經理徐碩廷、員工謝佳諭及林國輝5人開庭。
林文信否認犯罪，林文信律師主張，檢方以當年11月太陽能光電簡報資料，作為9月業者和官員勾結的證據，根本是引用證據錯誤；古盛輝也當庭否認犯罪，古盛輝的律師周章欽表示，五天公司早於2018年7月取得台電用電同意書，不需要變更地目。五天公司還沒有取得使用執照，「還沒有營運那來圖利？」
此外，被告徐碩廷、員工謝佳諭及林國輝3人都喊冤，都否認犯罪，他們的律師都希望法官查明全案的法律爭議，還他們清白。
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