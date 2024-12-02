南投醫師開車左轉撞死斑馬線行人 判7月緩刑2年

南投縣竹山鎮1家醫院王姓醫師開車貿然左轉，疏忽未注意撞上走在行人穿越道的林姓女子導致傷重不治，被依過失致人於死罪嫌起訴，法官判處有期徒刑7月，緩刑2年。全案可上訴。

根據南投地方法院刑事簡易判決，41歲王姓男子去年9月23日上午7時15分，駕車沿竹山鎮集山路3段272巷由西北往東南方向行駛，行經272巷與集山路3段路口，欲左轉進入集山路3段由西南往東北方向行駛，疏忽未注意而貿然左轉，撞上走在行人穿越道林姓女子。

林女閃避不及遭撞，送往竹山秀傳醫院救治，因創傷性硬腦膜下出血等傷害，於4天後不治死亡；王男主動向到場處理員警自首為肇事者，接受警詢及偵查時也坦承駕車撞到林女，南投地方檢察署檢察官認為被告王男符合自首要件，聲請簡易判決處刑，並建請斟酌減刑。

法官指出，被告王男駕車行經行人穿越道，疏未注意停讓行人先行通過，違反注意義務程度不輕，審酌王男無犯罪前科、與被害人家屬成立調解並已支付部分損害，犯後態度良好、現職醫師、月薪新台幣10多萬元、育有2名未成年子女等，判刑7月，緩刑2年。