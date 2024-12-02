陸戰66旅盜賣軍品 國防中心負責人認收受大量軍營贓物

桃園檢調去年破獲黑幫軍火庫，清查驚見大批現役軍品，溯源發現海軍陸戰隊66旅軍士官涉嫌盜賣軍品，並由全民國防教育中心熊姓負責人收受，桃園地檢署依法起訴5人。桃園地院今開準備庭，熊男承認收受自營區竊取的贓物，但強調是其他4名被告主動給他軍品作展示，否認共同竊取。

檢警先前調查，熊男曾先後服役於AP-523萬安軍艦、LCC-1高雄軍艦、LSD-191中正軍艦、海軍救難大隊、DDG-1802蘇澳軍艦，於2010年間退伍，現擔任由中華民國玩具槍協會所授權成立、址設新北市五股區「全民國防射擊教育中心」執行長，向民眾招攬收費射擊及國防教育等課程。

桃園檢調去年破獲黑幫軍火庫，意外發現扣得軍品是在「全民國防教育中心／CAMP66」軍用品跳蚤市場購得，且查悉該教育中心負責人為熊男。桃檢去年7月20日指揮桃園市調查處前往教育中心搜索，扣得大量包括汪姓上尉、譚姓、王姓及邱姓中士自軍營中竊取的軍用品，經調查熊男全數知情軍用品來源，但仍收購使用，依貪污治罪條例第4條第1項第1款之竊取公有財物、1次故買贓物、3次收受贓物等罪嫌起訴。

桃園地院今開庭，熊男承認收受汪姓上尉、譚姓、王姓及邱姓中士自軍營竊取的軍用品，包括砲兵雷達機、刺針飛彈實彈發射筒、功夫龍頭盔及夜視鏡鏡頭架等多項器材，但他否認與汪姓上尉有共同竊取之意。

熊男指出，當時皆由4名被告拿到東西後主動來問他、給他，表示可以讓他做展示，因為他們知道自己不會拿來販售，也沒有叫他們偷，而他知道這些軍用品已經損壞，當下不確定那是違法的「沒有想那麼深入」，強調沒有和汪姓上尉共同謀議偷竊。