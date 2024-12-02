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越南女嫁台男生子…離婚後心情差 二度縱火判刑5年10月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣越南籍阮姓女子因離婚後與前夫、兒子關係疏離，罹患憂鬱症、酗酒，她涉在去年間5月、11月間，分別在劉姓男友住處、汽車旅館內，點燃床單等雜物，涉犯公共危險罪，一審判阮女6年徒刑，全案上訴二審後，上月底撤銷原判決，改判5年10月徒刑。

二審指出，阮女兩次犯行，其中第一次犯行是在去年5月間，被一審認定構成累犯而加重，不過阮女涉犯毀損罪是在去年8月才執行完畢，阮女犯行時間是在執行完畢前，此部分不構成累犯規定，撤銷一審判決，全案改判5年10月，執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

判決指出，阮女嫁來台灣生育兩個孩子，疑因丈夫罹病期間她就離婚自行謀生，結識劉姓男子進而同居。2023年5月阮女在劉男住處點衣物、掛簾等易燃物品，燒燬房間而波及社區大廈其它住宅，幸好社區保全撥打119，劉男接獲通知趕回處理，消防隊員到場及時撲滅火勢，房屋主體結構未達喪失效用的程度。

阮女同年11月與劉男投宿汽車旅館，點燃床單、棉被等易燃物品，旅館員工發現房間失火通知警消，員警到場查扣一個打火機。檢警調查火災發生原因，阮女辯稱要整理房間、打包衣物等物回家清潔，就和桌子等物品堆在一處，及她睡著了不知發生火災、她只有吸菸沒放火等。

一審審酌，阮女涉嫌縱火的兩起火災現場，都是阮女刻意堆置易燃物，持打火機放火而故意為之，二起火災客觀上產生足以燒燬現供人使用住宅，或現有人所在建築物的危險，阮女亦可得預見而仍執意為之，阮女辯稱不慎失火，或稱僅為燒燬他人物品的辯詞不可採，依公共危險罪，判刑6年。

一審指出，阮女與前夫離婚後、所育兩子滿20歲前，遲未辦理永久居留及歸化，居留許可已經逾期多時，與在台親屬關係薄弱，偵審期間一再掛心越南父母，另從過去犯案紀錄，由侵害個人法益的輕微犯罪，發展到本案嚴重影響公共安全的放火重罪，顯已不適宜繼續在我國居留，依法併予宣告應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

彰化縣越南籍阮姓女子去年間涉嫌二度縱火，台中高分院判她5年10月徒刑。圖／本報系資料照
彰化縣越南籍阮姓女子去年間涉嫌二度縱火，台中高分院判她5年10月徒刑。圖／本報系資料照

房間 汽車旅館 火災 縱火 離婚

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