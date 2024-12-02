6旬男當街卸毒品「喵喵」原料 今起訴求刑12年

高雄一家環保科技公司從中國大陸以不實品項進口毒品「喵喵」先驅原料，調查局南機站獲報後報請橋檢指揮，今年7月在毒品入關後攔截，逮捕該公司朱姓負責人及嚴姓同夥，橋檢偵結，依毒品危害防制條例起訴朱男、嚴男，具體求刑12年。

檢調查出，年約60歲的朱男掛名環保公司負責人，今年7月3日，他利用公司名字從中國大陸進口1-甲基苯基-1-丙酮包裹，該化合物可用做毒咖啡包成分「喵喵」的先驅原料。

今年7月5日上午，朱男收到到貨通知後，駕駛廂型車駛入物流中心，獨自將16箱、每箱重約25公斤的包裹搬入車上，因行蹤早被鎖定，辦案人員等朱男行駛至岡山區新樂街卸貨時，上前將他緝獲。

專案人員先逮捕朱男後，隨後再根據供詞、手機通聯記錄等，在台中市查緝另名嚴姓同夥到案，嚴男在睡夢中被逮，落網才知朱男早被緝獲。

橋檢表示，此次查獲1-甲基苯基-1-丙酮原料共360公斤，可加工製成毒咖啡包主要原料「喵喵」，若以喵喵每公斤市價10萬元計算，若成功加工出售，可製成總價約2200萬元的毒咖啡包。

全案經橋檢檢察官李侃穎調查後，認定朱男、嚴男觸犯運輸第四級毒品罪，偵結依法對2人提起公訴，考量毒品成品流入市面造成危害，具體求刑12年。