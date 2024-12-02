快訊

賴清德總統抵夏威夷…AIT登機歡迎是歷年最高禮遇？ 藍營批胡扯

拜登特赦兒惹眾怒！川普指司法不公且濫權 外媒也狠批「不要臉」

菸味忍4年逐一查訪鄰居提告 逆轉勝關鍵竟是被告母證詞

6旬男當街卸毒品「喵喵」原料 今起訴求刑12年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一家環保科技公司從中國大陸以不實品項進口毒品「喵喵」先驅原料，調查局南機站獲報後報請橋檢指揮，今年7月在毒品入關後攔截，逮捕該公司朱姓負責人及嚴姓同夥，橋檢偵結，依毒品危害防制條例起訴朱男、嚴男，具體求刑12年。

檢調查出，年約60歲的朱男掛名環保公司負責人，今年7月3日，他利用公司名字從中國大陸進口1-甲基苯基-1-丙酮包裹，該化合物可用做毒咖啡包成分「喵喵」的先驅原料。

今年7月5日上午，朱男收到到貨通知後，駕駛廂型車駛入物流中心，獨自將16箱、每箱重約25公斤的包裹搬入車上，因行蹤早被鎖定，辦案人員等朱男行駛至岡山區新樂街卸貨時，上前將他緝獲。

專案人員先逮捕朱男後，隨後再根據供詞、手機通聯記錄等，在台中市查緝另名嚴姓同夥到案，嚴男在睡夢中被逮，落網才知朱男早被緝獲。

橋檢表示，此次查獲1-甲基苯基-1-丙酮原料共360公斤，可加工製成毒咖啡包主要原料「喵喵」，若以喵喵每公斤市價10萬元計算，若成功加工出售，可製成總價約2200萬元的毒咖啡包。

全案經橋檢檢察官李侃穎調查後，認定朱男、嚴男觸犯運輸第四級毒品罪，偵結依法對2人提起公訴，考量毒品成品流入市面造成危害，具體求刑12年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

朱姓男子當街搬運每箱重25公斤的毒品原料，被起訴並具體求刑12年。記者張議晨／翻攝
朱姓男子當街搬運每箱重25公斤的毒品原料，被起訴並具體求刑12年。記者張議晨／翻攝
朱姓男子當街搬運每箱重25公斤的毒品原料，被起訴並具體求刑12年。記者張議晨／翻攝
朱姓男子當街搬運每箱重25公斤的毒品原料，被起訴並具體求刑12年。記者張議晨／翻攝
朱姓男子當街搬運每箱重25公斤的毒品原料，被起訴並具體求刑12年。記者張議晨／翻攝
朱姓男子當街搬運每箱重25公斤的毒品原料，被起訴並具體求刑12年。記者張議晨／翻攝

檢察官 毒品

延伸閱讀

影／自家公寓門口交易毒品 台中警逮打零工男販毒

講電話嫌太吵…冷血情侶巴掌打死1歲女兒 今涉虐死男嬰

見前女友挽新男友醋勁大發 2男互毆遭逮被搜出毒品

租屋處曾搜出毒品！花蓮狠父母疑虐死1個月男嬰 半年前涉虐死1歲女童

相關新聞

陸戰66旅盜賣軍品 國防中心負責人認收受大量軍營贓物

桃園檢調去年破獲黑幫軍火庫，清查驚見大批現役軍品，溯源發現海軍陸戰隊66旅軍士官涉嫌盜賣軍品，並由全民國防教育中心熊姓負...

保障歌迷權益！ 士檢：首採偵查中變價釋出黃牛票

檢警掃蕩黃牛票，日前查獲邱男以搶票程式不正購票，查扣各式演唱會門票數十張，士林地檢署今宣布，為保障歌迷權益，將首採偵查中...

越南女嫁台男生子…離婚後心情差 二度縱火判刑5年10月

彰化縣越南籍阮姓女子因離婚後與前夫、兒子關係疏離，罹患憂鬱症、酗酒，她涉在去年間5月、11月間，分別在劉姓男友住處、汽車...

6旬男當街卸毒品「喵喵」原料 今起訴求刑12年

高雄一家環保科技公司從中國大陸以不實品項進口毒品「喵喵」先驅原料，調查局南機站獲報後報請橋檢指揮，今年7月在毒品入關後攔...

菸味忍4年逐一查訪鄰居提告 逆轉勝關鍵竟是被告母證詞

都會區集合式住宅大樓林立，除了噪音外，菸味恐怕是擾鄰的主因之一。在新北板橋一處社區，一名5樓住戶從4年前開始，就經常聞到菸味飄入屋內，於是為了揪出吸菸者是誰，5樓屋主串聯里長、社區總幹事等人，挨家挨戶往樓下查訪，鎖定2、3樓內有人抽菸後提告求償。而2樓戶為了表明自己不可能在屋內吸菸，竟然把同住姊姊罹患肺癌的診斷證明拿來作證，但法官不採信，加上其母在訪談時的關鍵證詞，二審判決逆轉，2樓戶敗訴得賠償確定。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

幫女友出氣高雄男揍雞排店老闆 害他喪失嗅覺得賠170萬

高雄侯姓男子不滿蘇姓雞排店老闆常常騷擾他女友，將蘇男打到重傷，蘇喪失嗅覺，嚴重影響他的餐飲職業，侯一、二審及更一審，均被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。