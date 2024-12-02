幫女友出氣高雄男揍雞排店老闆 害他喪失嗅覺得賠170萬

高雄侯姓男子不滿蘇姓雞排店老闆常常騷擾他女友，將蘇男打到重傷，蘇喪失嗅覺，嚴重影響他的餐飲職業，侯一、二審及更一審，均被依重傷害罪判刑3年6月，蘇男事後向侯男索賠283萬元，法院審理後，判侯應賠170萬7227元。可上訴。

判決指出，侯男不滿蘇姓鄰居長期騷擾他的女友，2020年3月29日晚間7時許侯遇到蘇男，侯為了女友與蘇男起口角，隨即抓起蘇的衣領推到牆上，並握拳朝蘇的臉部揮擊。

蘇男遭毆後當場鼻孔血流如注，自行就醫後，發現嗅覺盡失，即便吃藥、求診，仍聞不到美食香味，嚴重影響未來雞排店工作。

高雄地院審理時，侯辯稱出拳不重，不可能讓蘇男喪失味覺。但法官認為，侯當時用拳頭揮擊蘇男正臉，客觀上仍可預見恐造成蘇男造成重傷，不採信他說法。

高雄地院法官依據蘇男就醫紀錄等，認定他確實嗅覺受到影響，依重傷害罪判侯男3年6月徒刑，檢方認為量刑過輕上訴，被高雄高分院法官駁回。

全案上訴到最高法院後又撤銷，高雄高分院更一審認為侯出拳痛毆蘇男臉部，已構成重傷害，仍維持3年半徒刑。

蘇男不滿，主張侯男當時痛毆他造成嗅覺喪失，嚴重影響到他生活，除醫藥費外，還要索賠200萬元精神慰撫金，合計向侯男求償283萬元。

高雄地院民事庭審理後，法官依據醫院鑑定報告，鑑定結果為「依嗅覺功能檢查顯示其嗅覺功能永久喪失」，由於蘇男事發時受有鼻骨骨折之傷勢，治療後出現嗅覺異常狀況，因此嗅覺喪失結果與侯男毆打致傷有因果關係。