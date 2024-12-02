保障歌迷權益！ 士檢：首採偵查中變價釋出黃牛票

檢警掃蕩黃牛票，日前查獲邱男以搶票程式不正購票，查扣各式演唱會門票數十張，士林地檢署今宣布，為保障歌迷權益，將首採偵查中變價方式，與主管機關、主辦單位配合，再以原價對外售票，據悉其中包含即將在台北大巨蛋登場的周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會門票。

檢警調查，37歲邱男原是網路工程師，先前利用搶票機器人程式購票後，在臉書上以1萬2000元至3萬元不等價格，高價轉售知名歌星演唱會票券，從中牟取暴利。

士林地檢署10月底指揮台北市刑警大隊執行搜索，查扣周杰倫演唱會預訂票訂金、張惠妹演唱會門票、張學友演唱會門票及其他各類票券等，至少36張票券及相關訂、售票資料，檢方訊後依違反文化創意產業發展法、刑法行使偽造准私文書等罪嫌令邱男10萬元交保，限制出境出海，全案持續偵辦中。

士檢今宣布，為及時打擊不法，不讓黃牛保有不法利得，同時兼顧廣大歌迷合法購票權益，將首採偵查中變價方式，與主管機關、活動主辦單位及票券系統商配合，針對檢警查扣而得沒收的票券權利，在相關演唱會舉辦前，囑託主辦單位釋出並依原價再次對外販售，所得票款將繳入國庫保管，供後續依法聲請法院沒收。

對此，台北市政府文化局今也在官網上發文表示，原則尊重主辦單位決定。據悉，此次將再次售出票券事宜將待活動主辦單位公告進行，釋出票券包含12月5日至8日將在台北大巨蛋登場的周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會，但截至今早11時，主辦方「杰威爾音樂」尚未做出相關公告。

檢方說明，刑事訴訟法第141條第1項規定，得沒收之扣押物，有喪失毀損、減低價值之虞者，得變價之，保管其價金；又「檢察機關辦理刑事案件偵查中扣押物變價應行注意事項」第11條第1項規定，扣押物有急速處分必要或被告同意，且檢察官認為適當者，得不依拍賣程序逕為變賣。