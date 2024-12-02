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士檢辦黃牛 扣周杰倫演唱會票囑託主辦單位釋出

中央社／ 台北2日電

邱姓被告涉以程式搶買周杰倫演唱會票券後高價轉售，檢警已查扣57票。士檢今天說，經邱男同意，囑託主辦單位釋出並依原價再次對外販售，票款繳入國庫。

士林地檢署今天發布新聞稿指出，日前指揮台北市警察局刑事警察大隊偵辦邱姓被告涉嫌以不正方式購得周杰倫演唱會票券後，透過社群媒體以高價轉售案件，目前全案仍偵查中。

士檢表示，考量打擊不法，不讓被告保有不法利得，同時兼顧廣大歌迷合法購票權益，首採偵查中變價方式，積極與台北市政府文化局、演唱會主辦單位及票券系統業者等協調而取得共識，將針對士檢查扣而得沒收的票券權利，在演唱會開始之前，囑託主辦單位釋出並依原價再次對外販售，所得票款繳入國庫，供後續依法聲請法院沒收。

全案緣於，無業的37歲邱姓男子具工程師背景，在臉書（Facebook）成立售票平台粉絲專頁，目前有8000名粉絲，並隨熱門場次不同更換粉絲專頁名稱，後續以假帳號、搶票程式購買熱門演唱會門票。

警方說，邱姓男子透過假帳號、搶票程式購買知名歌手熱門演場會門票，再以高於票券價數倍價格，透過臉書粉絲專頁兜售，涉嫌藉此獲取高額不法獲利。

警方表示，邱姓男子得知周杰倫演唱會門票銷售一空，向網友收取新台幣1萬2000元至3萬元的預購門票費，初步清查有近百人已付款購準備買門票。

檢警10月間逮捕邱姓男子到案，查扣演唱會票券57張（包含預購票券36張）、現金禮券6張等物。檢方複訊後，依違反文化創意產業發展法以不正方式購票、刑法行使偽造準私文書等罪嫌，諭令邱男以新台幣10萬元交保，並限制出境、出海。

文化局 演唱會 社群媒體 黃牛

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