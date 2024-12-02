毛嘉慶告發莊瑞雄涉賭博罪 盼北檢比照館長標準迅速偵辦

民進黨立委莊瑞雄遭質疑日前在立法院會質詢時自爆「我多少也有在玩球版」、「總統大選我們也是賭到要死」，媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶，今天上午至台北地檢署按鈴告發民進黨立委莊瑞雄，涉犯刑法賭博罪，希望北檢比照「館長」陳之漢標準迅速偵辦。

民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚告發館長陳之漢涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例，北檢隔日分他字案偵辦。今天上午毛嘉慶、練鴻慶比照簡舒培標發告發莊瑞雄涉賭博罪，希望北檢有同樣的偵辦效率。

毛嘉慶、練鴻慶指出，莊瑞雄身為2020大選，蔡英文競選連任辦公室的「副總幹事兼發言人」，可接觸選舉內部資訊，卻對該次大選「賭到要死」，莊瑞雄等於是蔡英文的水原一平，是否有提供資訊給組織，涉及詐欺，以請檢方一併偵辦。