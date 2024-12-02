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毛嘉慶告發莊瑞雄涉賭博罪 盼北檢比照館長標準迅速偵辦
民進黨立委莊瑞雄遭質疑日前在立法院會質詢時自爆「我多少也有在玩球版」、「總統大選我們也是賭到要死」，媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶，今天上午至台北地檢署按鈴告發民進黨立委莊瑞雄，涉犯刑法賭博罪，希望北檢比照「館長」陳之漢標準迅速偵辦。
民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚告發館長陳之漢涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例，北檢隔日分他字案偵辦。今天上午毛嘉慶、練鴻慶比照簡舒培標發告發莊瑞雄涉賭博罪，希望北檢有同樣的偵辦效率。
毛嘉慶、練鴻慶指出，莊瑞雄身為2020大選，蔡英文競選連任辦公室的「副總幹事兼發言人」，可接觸選舉內部資訊，卻對該次大選「賭到要死」，莊瑞雄等於是蔡英文的水原一平，是否有提供資訊給組織，涉及詐欺，以請檢方一併偵辦。
練鴻慶說，意圖營利賭博罪的共同正犯為三年以下有期徒刑，希望北檢依陳之漢標準迅速偵辦，好好偵辦，辦給全國人民看，知道北檢是中立的，不會只辦在野不辦執政黨。毛嘉慶強調，給全國人民一個交代，不能裝聾作啞，也希望莊瑞雄知所進退，到北檢說明案情，並辭去民進黨的立委席次。
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