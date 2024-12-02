男子經營民宿稱生意蕭條「官逼民反」 他朝數位部開槍判4年10月

南投民宿業者張盛德認政府亂花錢，陸客不來生意蕭條，今年3月持制式霰彈槍朝數位發展部大門連轟3槍示警，偵查中羈押後起訴。台北地院審理，今依槍砲、恐嚇、毀損等罪判張有期徒刑4年10月、併科罰金8萬元，賠償數發部10萬餘元。可上訴。

今年3月28日上午10點20分，數位部大門玻璃遭張持制式霰彈槍擊破，54歲的張盛德開槍後留在現場，任由警方帶回偵訊，後來依現行犯移送地檢署法辦。

張盛德向檢警供稱，他在南投經營民宿，不滿政府限制陸客來台，民宿生意大受影響，數位部又亂花錢，於是開車北上投宿汽車旅館，再攜帶霰彈槍、1把改造手槍到數位部大門開槍洩憤。

檢警調查指，張盛德開槍前3分鐘，才在臉書上貼文，稱臉書文章代表他個人意見，表明自己是無黨無派，但痛恨執政黨阻擋疫苗、維護高端，更不滿數位部的作為，還說開槍是「官逼民反」等。

檢方偵訊後，涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾及毀損等多罪，且有反覆實施犯罪之虞向法院聲請羈押禁見張盛德獲准。