快訊

榮家故事 / 小秘書憶蔣經國「誠懇」身教 爆料他偷藏糖果

高醫大講師帶團出國竟揪女學生同房還說「我怕我忍不住」 認定性騷遭停聘

豆漿營養零膽固醇…但不是天天都可以喝！ 有這些狀況先暫緩喝

男子經營民宿稱生意蕭條「官逼民反」 他朝數位部開槍判4年10月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

南投民宿業者張盛德認政府亂花錢，陸客不來生意蕭條，今年3月持制式霰彈槍朝數位發展部大門連轟3槍示警，偵查中羈押後起訴。台北地院審理，今依槍砲、恐嚇、毀損等罪判張有期徒刑4年10月、併科罰金8萬元，賠償數發部10萬餘元。可上訴。

今年3月28日上午10點20分，數位部大門玻璃遭張持制式霰彈槍擊破，54歲的張盛德開槍後留在現場，任由警方帶回偵訊，後來依現行犯移送地檢署法辦。

張盛德向檢警供稱，他在南投經營民宿，不滿政府限制陸客來台，民宿生意大受影響，數位部又亂花錢，於是開車北上投宿汽車旅館，再攜帶霰彈槍、1把改造手槍到數位部大門開槍洩憤。

檢警調查指，張盛德開槍前3分鐘，才在臉書上貼文，稱臉書文章代表他個人意見，表明自己是無黨無派，但痛恨執政黨阻擋疫苗、維護高端，更不滿數位部的作為，還說開槍是「官逼民反」等。

檢方偵訊後，涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾及毀損等多罪，且有反覆實施犯罪之虞向法院聲請羈押禁見張盛德獲准。

法院當時裁定書指出，張盛德為減輕罪責，可能湮滅證據，依偵查卷證，張持有的槍枝、子彈數量甚鉅、火力強大，考量他自述2024年3月20日、21日案發前先北上探勘地點，在數發部開槍射擊為預謀犯案，應予羈押。

南投籍男子張盛德朝數位部開槍判刑。圖／報系資料照片
南投籍男子張盛德朝數位部開槍判刑。圖／報系資料照片

數位發展部 槍擊 槍砲彈藥 民宿 陸客

延伸閱讀

民宿擺滿請勿餵食店狗公告他笑喊太扯 下秒「重量級輪胎卡車」慢慢駛來傻了

台中沙鹿警匪槍戰？警方澄清是攻堅破門 目前未傳開槍

大媽大爺止步？陸昆明民宿只准18-26歲入住 惹年齡歧視爭議

高雄湖內1死2傷槍擊案 嫌犯開槍影像曝光

相關新聞

周玉蔻因誹謗限制出境 再指黃國昌「硬上女學生」今又遭判刑3月

周玉蔻在臉書指民眾黨立委黃國昌「教室硬上女學生」等，黃提告，周被訴。台北地方法院審理，周不認罪，稱檢察事務官的起訴讓她覺...

毛嘉慶告發莊瑞雄涉賭博罪 盼北檢比照館長標準迅速偵辦

民進黨立委莊瑞雄遭質疑日前在立法院會質詢時自爆「我多少也有在玩球版」、「總統大選我們也是賭到要死」，媒體人毛嘉慶與台灣新...

男子經營民宿稱生意蕭條「官逼民反」 他朝數位部開槍判4年10月

南投民宿業者張盛德認政府亂花錢，陸客不來生意蕭條，今年3月持制式霰彈槍朝數位發展部大門連轟3槍示警，偵查中羈押後起訴。台...

幫友人公司清垃圾助省4萬6 高雄清潔隊員涉貪被判刑

高雄黃姓垃圾車司機受經營環保公司的黃姓好友請託清運社區廢棄物，黃男幫友人清運27次，助友人省下4萬6000多元垃圾處理費...

誆賣演唱會票詐騙20萬 男判刑10月

廿九歲陳姓男子利用知名歌手泰勒絲（Taylor Swift）、BLACKPINK成員Lisa舉辦演唱會，透過臉書謊稱手中...

清潔員幫友運垃圾 涉貪起訴

新北市清潔隊員鄭姓男子明知吳姓友人未依規定購買、使用專用垃圾袋，仍替其清運垃圾卅五袋，節省九四五元；兩人被檢舉送辦，士林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。