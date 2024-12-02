快訊

榮家故事 / 小秘書憶蔣經國「誠懇」身教 爆料他偷藏糖果

高醫大講師帶團出國竟揪女學生同房還說「我怕我忍不住」 認定性騷遭停聘

豆漿營養零膽固醇…但不是天天都可以喝！ 有這些狀況先暫緩喝

聽新聞
0:00 / 0:00

周玉蔻因誹謗限制出境 再指黃國昌「硬上女學生」今又遭判刑3月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

周玉蔻在臉書指民眾黨立委黃國昌「教室硬上女學生」等，黃提告，周被訴。台北地方法院審理，周不認罪，稱檢察事務官的起訴讓她覺得自己「像一隻小螞蟻」，合議庭今宣判，依加重誹謗罪判周女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴

周玉蔻日前才因誹謗前中國小姐張淑娟與前國民黨前秘書長蔣孝嚴「滾床單」，一審重判有期徒刑1年6月，法官另對周女限制出境，周女上周欲出境被移民署攔下，是極少數因妨害名譽輕罪被判處須入監服刑、又被限境的人。

周玉蔻2023年6月13日在臉書發文「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」等。

黃國昌認為，周玉蔻在臉書惡意捏造，向檢方提告加重誹謗罪，另提民事求償100萬元訴訟要求刪除臉書上污衊的文章，以及須刊登本件判決。

台北地院刑事法庭月前開辯論庭時，周玉蔻哽咽說，她對政治新聞作評論，檢方起訴媒體的態度卻十分散漫、輕率，只找個事務官開庭就將她起訴，黃國昌不許別人批評他，卻用更惡毒、尖銳的言詞對別人人格攻擊。

周女說，她是有50年資歷的新聞工作者，只不過在提醒社會一個未來可能擔任法務部長的人的行徑，如果評論得不對，黃大可召開記者會立刻回答，後來，黃擔任不分區立委，更掌握法務部的預算，但檢察官未找她就起訴，覺得悲哀。

周玉蔻表示，她在解嚴前即投身媒體工作，以前被政治迫害、國家興「文字獄」，她都在風險中度過，這回，她痛心檢察官為何可以沒看到她就起訴；周女說，她的遭遇很無助「像一隻小螞蟻」被輾壓。

公訴檢察官楊淑芬則說，周玉蔻坦承貼文，否認誹謗，貼文指摘黃國昌在教室「硬上」女學生，女學生「就像『鍾沛君案』確有妨害性自主事件存在」一樣。

楊說，媒體當然可以評論，但前提是評論須基於正確的事實、或查證過的事而為評論，黃國昌過去言論是談及「師生戀」，但從來沒說過自己是「強制」、是「硬上」，周不查證，該當加重誹謗罪罪責。

另外，黃國昌向周玉蔻民事求償部分，法官認為周的發文確實侵害黃國昌的名譽，早已判周玉蔻須賠償黃國昌30萬元確定。

民眾黨立委黃國昌。圖／報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 妨害名譽 提告 法務部 黃國昌

延伸閱讀

館長自爆「做球版」列被告 黃國昌：防治打假球是全台共識

沒人保她了？周玉蔻被判刑想出國遭攔！郭正亮曝「丟包內幕」

想去哪？周玉蔻烏龍爆料判刑 遭限制出境被桃機攔下

周玉蔻烏龍爆料被判1年6月 張淑娟：應到牢裡真心悔過

相關新聞

周玉蔻因誹謗限制出境 再指黃國昌「硬上女學生」今又遭判刑3月

周玉蔻在臉書指民眾黨立委黃國昌「教室硬上女學生」等，黃提告，周被訴。台北地方法院審理，周不認罪，稱檢察事務官的起訴讓她覺...

毛嘉慶告發莊瑞雄涉賭博罪 盼北檢比照館長標準迅速偵辦

民進黨立委莊瑞雄遭質疑日前在立法院會質詢時自爆「我多少也有在玩球版」、「總統大選我們也是賭到要死」，媒體人毛嘉慶與台灣新...

男子經營民宿稱生意蕭條「官逼民反」 他朝數位部開槍判4年10月

南投民宿業者張盛德認政府亂花錢，陸客不來生意蕭條，今年3月持制式霰彈槍朝數位發展部大門連轟3槍示警，偵查中羈押後起訴。台...

幫友人公司清垃圾助省4萬6 高雄清潔隊員涉貪被判刑

高雄黃姓垃圾車司機受經營環保公司的黃姓好友請託清運社區廢棄物，黃男幫友人清運27次，助友人省下4萬6000多元垃圾處理費...

誆賣演唱會票詐騙20萬 男判刑10月

廿九歲陳姓男子利用知名歌手泰勒絲（Taylor Swift）、BLACKPINK成員Lisa舉辦演唱會，透過臉書謊稱手中...

清潔員幫友運垃圾 涉貪起訴

新北市清潔隊員鄭姓男子明知吳姓友人未依規定購買、使用專用垃圾袋，仍替其清運垃圾卅五袋，節省九四五元；兩人被檢舉送辦，士林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。