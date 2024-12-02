聽新聞
0:00 / 0:00

誆賣演唱會票詐騙20萬 男判刑10月

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹地院。（本報資料照片）
新竹地院。（本報資料照片）
廿九歲陳姓男子利用知名歌手泰勒絲（Taylor Swift）、BLACKPINK成員Lisa舉辦演唱會，透過臉書謊稱手中有門票，以不實訂票證明截圖成功騙五人匯款廿萬元，並將錢轉至親友帳戶。新竹地方法院認為陳男刻意隱匿掩飾犯罪所得，依洗錢罪判刑十個月。

法院調查，陳男今年一月起利用臉書帳號，謊稱自己取得演唱會門票、有多餘演唱會門票想轉售，並傳送不實訂票證明，上頭載明演唱會名稱、日期、座位、票區、金額等訊息，陸續成功騙取五名被害人匯款。

被害人匯款後向陳姓男子索取門票號碼，陳男一再拖延、遲未出票，甚至演唱會結束都沒下文，五人才知受騙，陸續向警方報案。

警方根據臉書相關訊息，查出陳男涉有重嫌，今年四月八日持檢察官核發拘票拘提陳男到案。陳坦承犯案，騙被害人取得演唱會門票，包含座位區、排、號，並傳送訂票證明，其實都是假的。

由於五人是見陳提供的門票相關細節完整才信以為真，共受騙匯款金額廿萬元，一開始匯入陳男不知情的姑姑帳戶內，陳男再提領或轉匯至父親帳戶，或轉匯購買遊戲幣，明顯有掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向及所在意圖。

法官審酌陳姓男子不思循正當途徑獲取所需，為貪圖一己之私，一再透過網際網路施用詐術騙取他人財物，並透過轉匯方式掩飾、隱匿犯罪所得，不尊重他人財產權，破壞人與人間網路交易信賴，有害社會正常交易秩序，加上迄今未能與被害人達成和解，依洗錢罪判刑十月。

成功 演唱會 網路

延伸閱讀

說好的演唱會？AKMU來台竟變見面會 粉絲跳腳怒罵詐欺喊告

竇靖童北京開唱「你快樂所以我快樂」 媽媽王菲害羞躲起來

謊稱握有泰勒絲LISA演唱會門票 騙走20萬遭判刑10月

穿拖鞋搭雨衣..滂沱大雨聽演唱會超狼狽 歌迷喊宜蘭要巨蛋

相關新聞

誆賣演唱會票詐騙20萬 男判刑10月

廿九歲陳姓男子利用知名歌手泰勒絲（Taylor Swift）、BLACKPINK成員Lisa舉辦演唱會，透過臉書謊稱手中...

清潔員幫友運垃圾 涉貪起訴

新北市清潔隊員鄭姓男子明知吳姓友人未依規定購買、使用專用垃圾袋，仍替其清運垃圾卅五袋，節省九四五元；兩人被檢舉送辦，士林...

海軍士官長酒駕卻隱匿未報 不服遭汰除興訟敗訴

谷姓士官長涉酒後開車，經警察攔檢酒測值為0.56竟隱匿未報。海軍司令部核定令退伍。谷男興訟一審敗訴，提起上訴說僅觸犯「酒...

尪染小三多年鬧出人命！離婚後正宮才知兩人小孩已7歲 怒告判賠出爐

苗栗縣一名人妻與丈夫已結婚10多年，育有子女，不過人夫在餐廳工作時，外遇同公司杜姓女同事，二人發展婚外情多年，直至前年間...

酒後騎車肇事 逃離現場衝進超商喝參茸酒 犯3罪判10月

簡姓男子無照、酒後騎機車肇事，急忙逃離現場並衝進超商買參茸藥酒喝下，1個多小時後落網。法官審理後，依事證認定他犯酒後騎車...

新北清潔員替友私清垃圾省945元 涉貪遭起訴下場慘了

新北市清潔隊員鄭姓男子明知依新北市垃圾清運規定，投入清潔隊垃圾車的垃圾皆須裝入專用垃圾袋，卻私助友人吳姓男子清運未使用專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。