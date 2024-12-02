誆賣演唱會票詐騙20萬 男判刑10月

新竹地院。（本報資料照片） 廿九歲陳姓男子利用知名歌手泰勒絲（Taylor Swift）、BLACKPINK成員Lisa舉辦演唱會，透過臉書謊稱手中有門票，以不實訂票證明截圖成功騙五人匯款廿萬元，並將錢轉至親友帳戶。新竹地方法院認為陳男刻意隱匿掩飾犯罪所得，依洗錢罪判刑十個月。

法院調查，陳男今年一月起利用臉書帳號，謊稱自己取得演唱會門票、有多餘演唱會門票想轉售，並傳送不實訂票證明，上頭載明演唱會名稱、日期、座位、票區、金額等訊息，陸續成功騙取五名被害人匯款。

被害人匯款後向陳姓男子索取門票號碼，陳男一再拖延、遲未出票，甚至演唱會結束都沒下文，五人才知受騙，陸續向警方報案。

警方根據臉書相關訊息，查出陳男涉有重嫌，今年四月八日持檢察官核發拘票拘提陳男到案。陳坦承犯案，騙被害人取得演唱會門票，包含座位區、排、號，並傳送訂票證明，其實都是假的。

由於五人是見陳提供的門票相關細節完整才信以為真，共受騙匯款金額廿萬元，一開始匯入陳男不知情的姑姑帳戶內，陳男再提領或轉匯至父親帳戶，或轉匯購買遊戲幣，明顯有掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向及所在意圖。

法官審酌陳姓男子不思循正當途徑獲取所需，為貪圖一己之私，一再透過網際網路施用詐術騙取他人財物，並透過轉匯方式掩飾、隱匿犯罪所得，不尊重他人財產權，破壞人與人間網路交易信賴，有害社會正常交易秩序，加上迄今未能與被害人達成和解，依洗錢罪判刑十月。