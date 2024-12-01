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尪染小三多年鬧出人命！離婚後正宮才知兩人小孩已7歲 怒告判賠出爐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣一名人妻與丈夫已結婚10多年，育有子女，不過人夫在餐廳工作時，外遇同公司杜姓女同事，二人發展婚外情多年，直至前年間，杜女跑到人夫家大鬧，人夫才與妻子離婚，不過正宮後來得知，杜女提出認領子女的訴訟，才知丈夫與小三已有一名7歲兒子，氣得提告侵害配偶權，二審判杜女得賠人妻40萬元確定。

苗栗縣一名人妻在2007年結婚，與丈夫育有子女，然而丈夫背著她與在同餐廳工作的杜姓女同事有染，發展婚外情，前年間杜女到人夫家中大鬧，人夫與妻子離婚，不過正宮後來得知，杜女不只與丈夫有婚外情，而且杜女還在多年前，已生下丈夫的兒子，年齡已7歲，杜女向法院提出認領子女的訴訟。

人妻得知後，以侵害配偶權，向苗栗地院提起侵害配偶權的官司，以受有精神痛苦，請求杜女賠償200萬元，不過杜女不認侵害配偶權，辯稱，交往時不知人夫已婚身分，另外配偶權也不是憲法、民法保障的權利，請求法官駁回。

一審認定，配偶權是配偶間因婚姻而成立，以互負誠實義務為內容的權利，如明知為他人配偶卻故與之交往，其互動方式依社會一般觀念，已逾越普通朋友間一般社交行為，足以動搖婚姻關係，保持共同生活圓滿安全幸福的忠實目的時，配偶受有精神痛苦，得依法請求賠償。

一審審酌，人夫已證稱，他有告知杜女已婚身分，且妻兒都曾到工作的餐廳用餐，但杜女仍執意要當「小三」，與他發展婚外情，認定已侵害配偶權，依照雙方的收入、社會地位等情狀，判杜女得賠正宮40萬元。

杜女不服判決，上訴台中高分院，二審仍以杜女與人夫發生性行為，生下男童，依一般社會生活經驗法則判斷，顯已超越正常交友應有分際，逾社會一般通念所能忍受的範圍，人妻主張行為已侵害配偶權有據、情節重大，杜女需負賠償責任，判賠40萬元，全案確定。

苗栗縣一名人夫外遇杜姓女子產子，正宮提告侵害配偶權，台中高分院判杜女要賠40萬元確定。圖／AI生成
苗栗縣一名人夫外遇杜姓女子產子，正宮提告侵害配偶權，台中高分院判杜女要賠40萬元確定。圖／AI生成

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