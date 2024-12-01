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酒後騎車肇事 逃離現場衝進超商喝參茸酒 犯3罪判10月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

簡姓男子無照、酒後騎機車肇事，急忙逃離現場並衝進超商買參茸藥酒喝下，1個多小時後落網。法官審理後，依事證認定他犯酒後騎車、肇事逃逸和過失傷害3罪，分別判刑3至6月，應執行10月徒刑。可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，簡男曾因酒後駕車遭吊扣，並被處罰2016年11月9日禁考駕駛執照。去年7月6日上午在工地飲用保力達藥酒2瓶，同日下午又喝了2瓶啤酒後，先搭火車至基隆火車站，下車後走路回家休息，當晚6時許騎機車出門應徵工作，在公園街319之11號前迴轉，想到對向檳榔攤購買檳榔時，與吳女騎的機車發生碰撞。

吳女人車倒地，左側手肘擦傷、下背和骨盆挫傷，簡男未經吳女同意，也沒留下其姓名或電話等資料，也未等候警方到場處理，即想騎車離去，因在場民眾阻攔，最後棄車跑走，並到超商購買參茸藥酒飲用。

員警當晚7時43分找到簡男，實施吐氣酒精濃度測試，測得吐氣所含酒精濃度為每公升1.25毫克，製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，起訴瀝犯公共危險、肇事逃逸、過失傷害罪嫌。

基隆地方法院法官審理後，依簡男供述、證人證述和警方處理事故相關事證、醫院診斷書等文件，認定簡男行為觸犯3罪，在交通罰鍰外應分別科刑。

法官審酌簡男自陳國中畢業，離婚，育有3名成年子女，目前以做粗工維生，日薪約1500元，需要扶養母親等生活狀況，兼衡曾因酒駕判刑確定，卻未知所警惕，再次酒後騎機車上路，漠視交通安全，枉顧他人生命財產安全，且雖已與吳女成立調解，但未依調解內容給付賠償金，3罪分科論刑。

簡男酒後騎車依公共危險罪判刑3月，可易科罰金。未領駕照騎車犯過失傷害罪，判刑3月，可易科罰金。騎車肇事致人傷害逃逸罪，判刑6月，可易科罰金。簡男應執行有期徒刑10月，如易科罰金，以1千元折算1日。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

簡姓男子無照、酒後騎機車肇事後逃逸，基隆地院法官審理後，認定他犯酒後騎車、肇事逃逸和過失傷害3罪，判應執刑10月。可易科罰金，全案可上訴。聯合報系資料照片
簡姓男子無照、酒後騎機車肇事後逃逸，基隆地院法官審理後，認定他犯酒後騎車、肇事逃逸和過失傷害3罪，判應執刑10月。可易科罰金，全案可上訴。聯合報系資料照片

傷害罪 基隆 火車站

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