新北清潔員替友私清垃圾省945元 涉貪遭起訴下場慘了

新北市清潔隊員鄭姓男子明知依新北市垃圾清運規定，投入清潔隊垃圾車的垃圾皆須裝入專用垃圾袋，卻私助友人吳姓男子清運未使用專用垃圾袋的廢棄物35袋，節省945元，經民眾檢舉，兩人雙雙遭送辦，士林地檢署偵結依違反貪汙治罪條例起訴。

起訴指出，鄭男2022年5月至9月擔任新北市政府環保局清潔隊員期間，4度駕駛清潔隊垃圾車到吳男位於新北市的汽車公司，共協助吳男清運35袋未使用新北市專用垃圾袋的廢棄物，且吳男公司並非清潔隊清運範圍，民眾發覺異狀檢舉，檢廉獲悉展開調查。

廉政署調查，鄭男是依法服務於新北市政府所屬機關、具法定職務權限的公務員，與吳男是朋友，明知違規而非法清運，使吳男節省75公升專用垃圾袋35個，共945元。

檢方檢視相關筆錄、行車紀錄、清運規定等，認定2人涉嫌違反貪汙治罪條例「對主管事務圖利罪」，考量2人犯後坦承犯行，且犯罪情節輕微，不法所得在5萬元以下，建請法官依法減輕其刑。