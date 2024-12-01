外甥女離婚阿姨還補刀 跑去找前親家母亂爆料她討客兄

高雄陳姓婦人和王姓外甥女起衝突，陳婦不滿跑去找王女的前婆婆訴苦，當眾向王女前婆婆稱「你媳婦在外面討客兄」，言論傳到王女耳裡氣炸，馬上對陳女提告，還求償30萬元，法院依妨害名譽判陳女拘役45天，還要賠償王女3萬5000元確定。

判決指出，陳女是王女的阿姨，陳平時在市場賣魚丸，王女則在學校擔任音樂老師，去年8月1日上午，陳女因與王女起爭執，跑到王女前婆婆主持的宮廟訴苦。

陳女一見王女前婆婆，馬上脫口「你媳婦還沒離婚時，就在外面討客兄」，當時在場還有其他信徒，聽到陳女一番話全部驚呆，事後王女從前夫處得知阿姨在外敗壞名聲，氣得大義滅親，報警對陳女提告。

法院審理時，陳女否認稱王女在外討客兄，但法官傳王女前婆婆作證時，婆婆證實陳女一到廟裡就稱她親家母，還說王女和她兒子還沒離婚時，就在外討客兄，她很生氣，回家就馬上告訴兒子，兒子才將陳女的說法轉告王女。

橋頭地院法官另傳在場其他信徒，4人作證時，都證實有聽到陳女說王女「討客兄」；法官認定陳女誣指王姓外甥女外遇，已使王女名譽、人格及社會評價嚴重受損，依妨害名譽罪判拘役45天，得易科罰金。

陳女不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭也認為陳女在公眾場合誣指王女，已構成侮辱，維持原審拘役45天，得易科罰金確定。