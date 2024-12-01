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轎車當救護車國道狂飆142公里 法官認情況危急准撤罰單

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄范姜姓婦人去年9月25日凌晨1時許，在國道10號17.4公里超速，因通過時速達142公里，超速40公里被處1.2萬元罰單，汽車還被扣牌，范姜婦人主張她丈夫心肌梗塞，才超速載他至醫院，法官檢視丈夫就醫紀錄，採信范姜女子說法，判准撤銷罰單。

去年9月25日凌晨1時許，范姜婦人的葉姓丈夫突然全身盜汗、感覺無法呼吸、眩暈、心臟跳動吃力抽痛，她擔心是心肌梗塞，才會緊急從旗山開車載著葉男狂飆，前往國軍高雄總醫院就醫。

范姜婦人行經國道10號17.4公里處時，因通過時速達142公里，嚴重超速逾40公里，被設在開處的測速照相機拍下，吞下1.2萬元罰單，汽車牌照還被扣6個月，並記違規點數3點。

范姜婦人不服，主張她丈夫長年在國軍醫院就診，當下唯有前往該院就醫，才能做出恰當治療，她是排除萬難送丈夫就醫途中超速，並非惡意危險駕駛，符合行政罰法緊急避難規定，應該不予處罰才對。

法官檢視范姜婦人提具的診斷書，確認她丈夫確實因眩暈、胸悶，到國軍高雄總醫院就診，且業男確實在就醫前，有多次出現症狀就醫紀錄。

法官審酌心肌梗塞病情若未立即送至醫院進行檢查及治療，恐有危及生命安全之虞，當時情況確實緊急，范姜婦人選擇自行送醫超速，屬於被迫採取之緊急避難措施，她訴請撤銷原處分有理由，應予准許。

國道10號示意圖。圖／取自Google map街景
國道10號示意圖。圖／取自Google map街景

丈夫 心肌梗塞 罰單

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