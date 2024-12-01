高雄特勤全副武裝衝小吃店客驚呆 原來樓上有事逮25人　

高雄市楠梓區賣深海魚湯、肉燥飯的小吃店2樓暗藏俗稱「肉龜」的象棋賭場，市警局靖紀小組和轄區警方昨下午會同全副武裝的特勤衝入小吃店，讓客人驚呆；賭客見警方衝入紛紛竄逃至3樓躲藏，現場逮獲25人，查扣8萬元賭金。

高市警局靖紀小組和楠梓警分局日前接獲線報，指楠梓區興楠路一家賣深海魚湯、肉燥飯的小吃店2樓疑暗藏賭場，警方查訪，見小吃店白天客人不多，但店外卻停了不少機車，男男女女出入，發現是俗稱「肉龜」的象棋賭場。

後警方申請搜索票，昨天下午1時許，先由全副武裝的保大特勤人員從1樓小吃店進入，不少客人見荷槍實彈、身穿防彈背心的特警驚呆，跟在後頭的警方連忙解釋「警察辦案」。

警方以工具敲開2樓大門，賭客聞聲竄逃至3樓，後被警方一一請下樓；經清點人數，現場逮獲負責人74歲的羅姓男子、把風的55歲鄭姓女子、55歲李姓屋主，及年齡分別為39歲至77歲的男女5賭客等22人，並查扣象棋賭具賭資6萬8000元、抽頭金1萬2000元等物。