廠商行賄軍官遭調查 銀行經理通風報信差點害慘自己
廉政署南調組偵辦國防部軍備局前林姓上校貪汙案，意外發現某銀行葉姓經理涉嫌向行賄的蘇姓廠商妻子傳話，要蘇「刷卡要注意」，一審葉女被依洩密罪處拘役50天，上訴後高雄高分院，合議庭認為葉女未明確指明單位、人別，逆轉判她無罪確定。
2018年間，205廠槍件所進行「機軸半成品等5項」採購案，蘇姓得標廠商未能順利履約及請款，先邀請負責標案督導的林姓士官長上酒店，再請林協助邀訪林姓上校與會，藉此希望標案履約時間可以展延或順利通過驗收。
檢調廉調查時，涉案3名軍士官均自白犯罪，檢廉統計林姓上校等3人從2018年至2019年底，至少接受廠商招待喝「花酒」多達20次，承包商、試製案廠商也坦承招待林男等人是希望打好關係，好讓採購案、試製案順利進行。
高雄地院審理後，法官認為3人均擔任軍備局205廠工務中心要職，對於廠商履約有決定權，認定喝花酒與3人職務具對價關係，被法院處2年至2年7月不等徒刑，3人不僅被軍方汰除，還被監察院通過全票彈劾。
此案偵辦期間，意外監聽到高雄某銀行葉姓經理再為蘇姓廠商辦理貸款時，見核貸單上面記載「因法務部廉政署南部地區調查組來函調查，評估屬具備特定高風險因子，列入高風險客戶」，轉頭向蘇妻通風報信，稱「有人在注意妳先生的卡」、「刷卡要注意」。
蘇妻將葉女來電的警告告知蘇男，過程全被廉政官監聽蒐錄，檢方認為經理行為已構成洩密，恐影響全案偵辦，偵結依洩漏國防以外秘密罪嫌起訴葉女。
一審高雄地院認為葉女電話中提到蘇男信用卡被調查，並未提到公司貸款申辦、換單等業務，構成洩漏國防以外秘密罪，判拘役50天。得易科罰金。
葉女不服上訴，高雄高分院審理後，法官認為，銀行客戶評分交易表僅顯示蘇男為「特定高風險因子」，「廉政署南部地區調查組來函調閱資料」等註記，葉女身為核貸主管，僅能知道蘇維高風險戶，廉政署來函調查，無法得知更多資訊。
合議庭認定，葉女電話中內容，並未指明是何單位或何人注意蘇男信用卡，也未提到蘇男或公司為高風險對象及廉政署偵辦事宜，認定她不構成洩密，判決葉女無罪。
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