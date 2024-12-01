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謊稱握有泰勒絲LISA演唱會門票 騙走20萬遭判刑10月

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

歌手泰勒絲、LISA的演唱會人山人海，有時更是一票難求，新竹29歲陳姓男子謊稱手中握有泰勒絲、LISA演唱會門票，提供不實訂票證明截圖，在網路騙5人匯款得手20萬元，迅速將錢轉至父親帳戶，新竹地院認為刻意隱匿掩飾犯罪所得，依洗錢罪判刑10月。

法官調查，陳男在今年1月起，利用臉書的帳號，以已取得演唱會門票、有多餘之演唱會門票，並傳送訂票證明方式，訛騙5名被害人。這5人受騙而匯款共20萬元到不知情的陳男姑姑帳戶內，陳男旋即提領或轉匯至其父親帳戶或轉匯購買遊戲幣，以此方式掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向及所在。

陳男在臉書上訛稱有多的Taylor Swift演唱會門票可出售，並傳送不實訂票證明載明演唱會名稱、日期、座位、票區、金額等等訊息，待匯款購買門票後，被害人向陳男索取門票號碼，陳男一再拖延、遲未出票，被害人察覺有異，報警處理，經警於4月8日持檢察官核發拘票拘提陳男而查獲。

陳男坦承告知被害人，騙稱已取得演唱會門票（包含座位在幾區、幾排、幾號），並傳送訂票證明，事後無法出票的事實。

法官審酌被告不思循正當途徑獲取所需，竟為貪圖一己之私，一再透過網際網路施用詐術騙取他人財物，且以上述方式掩飾、隱匿本案犯罪所得及去向，顯乏尊重他人財產權觀念，破壞人與人間網路交易信賴，有害社會正常交易秩序，行為實應予嚴懲，加上迄今未能與被害人達成和解，最後依洗錢罪判刑10月。

新竹地院認為刻意隱匿掩飾犯罪所得，依洗錢罪判刑10月。（本報資料照片）
新竹地院認為刻意隱匿掩飾犯罪所得，依洗錢罪判刑10月。（本報資料照片）

新竹 演唱會 網路

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