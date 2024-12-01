陳啟昱收押後前妻首發聲 曾姿雯貼法師贈語開示這句話

涉光電弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱下落不明，台南地檢署本月4日發布通緝，25日陳啓昱由律師陪同南檢到案， 訊後被收押。陳的前妻曾姿雯對外都沒有回應，但她昨天她在臉書貼文，寫了一段法師贈語開示的話，「但自無心於萬物，何妨萬物常圍繞。」

據一名國文老師表示，曾姿雯寫的這句「但自無心於萬物，何妨萬物常圍繞。」其實是來自唐朝的龐蘊，他是唐代著名的禪門居士，

常以詩偈闡明禪旨，曾作偈曰：「但自無心於萬物，何妨萬物常圍繞。鐵牛不怕師子吼，恰似木人見花鳥。木人本體自無情，花鳥逢人亦不驚。心境如如只這是，何慮菩提道不成。」

據這名國文老師說，這句話很有禪意，主要表達的意思是說，只要自己內心不執著於萬物，身邊的萬物經常圍繞自己又有何關係呢？就像鐵牛不會害怕獅子的吼叫聲，無所求、放開心就無心了，不會在意花鳥的。可以解讀為看開了，放開心胸，無心所求，達心境的開闊之意。

涉光電弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱上月24日聲押獲請回，之後更裁庭就下落不明，台南地檢署本月4日發布通緝，25日陳啓昱由律師陪同南檢到案，訊後被收押。

11月初時，曾姿雯被爆與陳啓昱去年就已辦妥離婚，曾的友人也證實確實早已離婚，曾姿雯曾任高雄市府民政及觀光局長、基隆市府前觀銷處長，當天他在臉書貼文表示，意有所指寫道「凡事都有原因，但不一定都有對錯。」