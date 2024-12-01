兒死隔天媳婦領走遺產472萬 婆媳互控結果出爐

桃園邱姓化學原料批發商2021年間猝逝，妻子於丈夫死亡翌日便將戶頭內472萬元領走，用掉273萬餘元，婆婆怒控拋棄繼承的媳婦詐領遺產並請求民事損害賠償，媳婦也提反訴程序，桃園地院審結，媳婦獲判3月；民事要媳先還款、婆後付款的判決結果饒富興味。

刑事部分，媳婦於喪夫後2天內，利用ATM轉帳8次，取得450萬元匯款，再利用ATM提款3次領走現金22萬元，不滿地院一審判決，上訴高院後，法官仍依非法由自動付款設備得利罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年期間付保護管束，並應接受法治教育課程2場次，仍可上訴。

至於民事部分，媳婦應給付婆婆新台幣273萬4919元。婆婆身為遺產繼承人，應給付媳婦支出的喪葬費用78萬9980元，婆婆應於繼承兒子的遺產範圍內，給付媳婦194萬4939元。

原告婆婆主張，兒於2021年11月16日死亡，媳婦當時已就兒子的遺產拋棄繼承，她成為兒子的唯一繼承人。但媳婦卻於兒子死後第二天，把兒子銀行帳戶轉走450萬元、領現22萬元，侵占她繼承的472萬元遺產。扣除媳婦已還198萬5081元，還有273萬4919元沒還，依法提起請求損害賠償之訴。

被告媳婦辯稱，領走的472萬元部分用於支付丈夫喪葬費43萬9980元、靈骨塔位費用35萬元、宜蘭縣冬山鄉農會貸款6萬5000元、宜蘭縣五結鄉不動產貸款7萬5000元、丈夫欠工程款項30萬元、住宅火災保險費2533元、109年綜合所得稅150萬2406元，共花273萬4919元是幫婆婆償還繼承的債務，剩餘198萬5081元也在2022年12月29日匯還給婆婆，她這樣應不構成侵權，聲明駁回婆婆之訴。

經查，媳婦承認喪夫第二天領走472萬元，但邱男死亡時，他的遺產即為全體繼承人共同共有，媳婦隔天取款時，主觀上已屬故意侵占婆婆繼承的遺產，侵害婆婆權利，這部分刑事庭已認定有罪將媳婦判徒刑3月，媳婦雖辯稱是幫婆婆償還繼承的債務也提出類似判例，但2案事實與她侵占行為不同，且領錢當下已完成侵占行為。

至於媳婦侵占的472萬元，扣除已匯還婆婆198萬5081元，雖然媳婦辯稱花掉的273萬4919元是用來清償喪葬費、塔位費、貸款、工程欠款、房屋保險費及綜合所得稅等債務，但媳婦不能以幫婆婆還債的說詞，彌補因她侵占造成的損失，媳婦辯詞不可採，至於媳婦幫婆婆還債部分，是媳婦能否向婆婆請求返還的問題，和彌補婆婆的損失無關。原告婆婆依侵權行為的法律關係，准予請求被告媳婦給付273萬餘元。

被告媳婦也對婆婆請求損害賠償提出不當得利、請求返還支出金額的反訴，媳婦主張，她為丈夫還債支出273萬4919元，因她已拋棄繼承遺產，婆婆成單獨繼承人，婆婆應該給付她273萬4919元。又其中所得稅150萬2406元部分，為她與丈夫的連帶債務。

婆婆則辯稱，媳婦支出金額是侵占兒子遺產所出，並非真的有出錢。媳婦哪是在幫她還債，支付喪葬費及清償各項債務都沒通知她，不能依無因管理的規定提出請求。至於不當得利部分，喪葬費是媳婦依據殯葬業者服務契約支付，並不是幫她清償債務，且塔位也登記在媳婦名下，其餘債務在媳婦還沒拋棄繼承時清償，並非無法律上原因。又所得稅法並無連帶債務規定，請求駁回媳婦之訴。