重機撞闖紅燈行人 判撤銷騎士處分

塗姓男子騎大型重機在路口撞上闖紅燈的行人，被依未禮讓行人裁罰7200元、吊照1年，塗不服提行政訴訟表示根本來不及反應；法院解釋，汽車行經路口即使路人違規穿越仍應避讓，但若駕駛主觀難以預見、客觀無法閃避就無過失，判撤銷原處分，可上訴。

經查，塗男去年11月3日晚間騎大型重機行經彰化田尾中山路二段351巷口和行人擦撞，警方以塗不停禮讓行人而導致受傷開單舉發，並經台中區監理所裁罰，還須交通安全講習。

塗不服提告，主張自己綠燈直行，行人卻闖紅燈穿越路口閃避不及才撞上，行車記錄器畫面中行人出現不到1秒就被撞，顯是猝不及防。他還說，行人闖紅燈僅罰500元，他這樣無法閃避卻挨罰7200元，還吊照12個月，顯輕重失衡。

台中區監理所抗辯稱，行人是血肉之軀，不堪汽車撞擊，汽車行經路口本應禮讓行人先行，就算行人違規穿越道路，仍有避讓義務，塗未減速留意車前狀況，違規明確。

台中高等行政法院指出，車輛雖有停禮讓行人義務，但駕駛人難以預見有行人穿越道路，或客觀上已無法閃避等情況，就難認駕駛主觀有過失或故意，這時就不能令駕駛人背負不禮讓行人的責任。

法院勘驗影像發現，塗騎重機在內側車道時，一旁視線被紐澤西護欄擋住，綠燈要通過時才發現有行人闖紅燈，不能苛責塗應預先減速避讓，且距離行人僅約35公尺，依車速、平均反應時間計算，幾乎難暫停避讓，無法認定塗有何故意或過失，判處撤銷原處分。