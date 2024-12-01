退休高官關說銷單 航警刑大大隊長交保

航警局3線1星刑大大隊長林明俊，涉替退休高階警官關說「銷白單」免於受罰，調查局雲林縣調查站在偵辦詐團案外案時，意外發現這起特權銷單情節，日前搜索約談林明俊等5人到案，台北地檢署認為林明俊有圖利行為，訊後依貪汙罪命其10萬元交保，其餘4人請回。

據了解，林明俊是警大57期，曾任刑事局經濟科長、國際科秘書、督訓科督察、刑事局電偵大隊副大隊長、花蓮縣刑大大隊長，刑事資歷豐富。調查局追查，林明俊是受昔日3線2星退休長官請託，才會要求部屬銷單，沒想到幫人免去紅單，自己卻吃上圖利重罪官司。

據調查，林明俊昔日老長官今年5月在桃園機場違規停車，遭航警局保安大隊員警開立「違規停車逕行舉發」標示單（俗稱白單），因而心生不滿，請託林明俊「處理」，林明俊轉請保大大隊長黃明凱協助，經層層交辦後，未實際開出紅單。

據指出，由於以往特權銷單引發不小爭議，台北市警方目前開單告發都採電腦化，要銷單幾乎不可能，如果遇人情請託，通常長官都是自掏腰包代繳罰單，不會為了幾百或上千元冒風險，但航警局還是紙本作業，承辦人要回到辦公室輸入車號才會開出紅單，中間就有「白轉紅」的銷單空檔。

基層員警質疑，林明俊涉圖利交保10萬元，為何未見行政懲處？航警局新聞稿指出，對本案違失人員，於全案調查釐清後，將依各員情節輕重，依規懲處。